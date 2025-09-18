4° comunicato stampa del 18.09.2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
SAN FELICE A CANCELLO, ARRESTATO 21ENNE CON DOSI DI COCAINA San
I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno tratto in
arresto un 21enne del posto, colto in flagranza di reato per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione del divieto di
ritorno nel comune di Arienzo, è stato sottoposto a perquisizione personale
e domiciliare presso la sua abitazione. Nel corso del controllo i militari
hanno rinvenuto, nascosti nella camera da letto, 2,5 grammi di cocaina
suddivisi in dieci dosi pronte per lo spaccio, oltre a un bilancino di
precisione.
La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a
disposizione dellautorità giudiziaria. Espletate le formalità di rito, il
21enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova ora agli
arresti domiciliari.
