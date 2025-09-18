Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

3° comunicato stampa del 18 settembre 2025

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
MONDRAGONE (CE). DISCARICA ABUSIVA SEQUESTRATA DAI CARABINIERI: 1.000 METRI
QUADRI DI RIFIUTI NELLA TERRA DEI FUOCHI.
Ancora un sequestro dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone
nellabito dellemergenza ambientale della Terra dei Fuochi. Nella
mattinata di oggi, i militari dellArma, impegnati in unoperazione di
controllo delle aree critiche, hanno rinvenuto una vasta discarica abusiva
in località Stercolilli, in prossimità del margine stradale che conduce a
terreni agricoli.
Sul terreno, di proprietà del Demanio dello Stato, erano stati accatastati
in maniera incontrollata cumuli di rifiuti di ogni genere: materiali
plastici e metallici, apparecchiature elettroniche dismesse, nonché scarti
provenienti da demolizioni edilizie. Larea interessata si estendeva per
circa 1.000 metri quadrati, trasformata di fatto in un enorme deposito
illegale di rifiuti speciali.
I militari hanno immediatamente provveduto a circoscrivere larea e porla
sotto sequestro, affidandola in custodia giudiziaria.
Contestualmente sono stati interessati la Polizia Municipale e il Comune di
Mondragone, chiamati a concorrere nella vigilanza e a gestire le incombenze
conseguenti alla messa in sicurezza del sito.
Le indagini, coordinate dalla Sezione Radiomobile del locale Reparto
Territoriale Carabinieri, sono già state avviate e proseguiranno anche
attraverso lanalisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della
zona, al fine di risalire agli autori dello sversamento. Dellattività è
stata prontamente informata lAutorità Giudiziaria.
Lepisodio conferma, ancora una volta, come il fenomeno dello sversamento
illecito di rifiuti resti una delle principali emergenze ambientali del
territorio casertano e un fronte costante di impegno per le forze
dellordine.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl