3° comunicato stampa del 18 settembre 2025

MONDRAGONE (CE). DISCARICA ABUSIVA SEQUESTRATA DAI CARABINIERI: 1.000 METRI
QUADRI DI RIFIUTI NELLA TERRA DEI FUOCHI.
Ancora un sequestro dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone
nellabito dellemergenza ambientale della Terra dei Fuochi. Nella
mattinata di oggi, i militari dellArma, impegnati in unoperazione di
controllo delle aree critiche, hanno rinvenuto una vasta discarica abusiva
in località Stercolilli, in prossimità del margine stradale che conduce a
terreni agricoli.
Sul terreno, di proprietà del Demanio dello Stato, erano stati accatastati
in maniera incontrollata cumuli di rifiuti di ogni genere: materiali
plastici e metallici, apparecchiature elettroniche dismesse, nonché scarti
provenienti da demolizioni edilizie. Larea interessata si estendeva per
circa 1.000 metri quadrati, trasformata di fatto in un enorme deposito
illegale di rifiuti speciali.
I militari hanno immediatamente provveduto a circoscrivere larea e porla
sotto sequestro, affidandola in custodia giudiziaria.
Contestualmente sono stati interessati la Polizia Municipale e il Comune di
Mondragone, chiamati a concorrere nella vigilanza e a gestire le incombenze
conseguenti alla messa in sicurezza del sito.
Le indagini, coordinate dalla Sezione Radiomobile del locale Reparto
Territoriale Carabinieri, sono già state avviate e proseguiranno anche
attraverso lanalisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della
zona, al fine di risalire agli autori dello sversamento. Dellattività è
stata prontamente informata lAutorità Giudiziaria.
Lepisodio conferma, ancora una volta, come il fenomeno dello sversamento
illecito di rifiuti resti una delle principali emergenze ambientali del
territorio casertano e un fronte costante di impegno per le forze
dellordine.
