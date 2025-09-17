Close Menu
#CONTIENE FOTO# TERMINI – UBRIACO FA CADERE UN CARTELLO STRADALE SUL VETRO DI UN BUS DANNEGGIANDOLO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 TERMINI – UBRIACO FA CADERE UN CARTELLO STRADALE SUL VETRO DI UN BUS
DANNEGGIANDOLO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI.
La scorsa mattina, in piazza dei Cinquecento, un cittadino del Bangladesh di
36 anni, in evidente stato di alterazione dovuta allabuso di sostanze
alcoliche, dopo aver urtato un segnale stradale mobile presente accanto ad
un mezzo pubblico dellATAC, ne ha causato la caduta sul vetro laterale del
bus che a seguito dellimpatto è rimasto danneggiato. Fortunatamente nessuno
è rimasto ferito ma a causa del danneggiamento è stato necessario
sostituirlo, interrompendo di fatto la corsa.
I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini in transito sulla piazza, sono
intervenuti in ausilio all’autista del mezzo Atac, della linea 223, poi
hanno identificato il 36enne straniero che è stato denunciato per
danneggiamento e per interruzione di un servizio pubblico.
Sono in corso di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl