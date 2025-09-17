Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

A Deliceto una struttura ricettiva nel Convento di Sant’Antonio del 1500

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 comunicato stampa, mercoledì 17 settembre 2025
A Deliceto una struttura ricettiva nel Convento di Sant’Antonio del 1500
L’antico edificio è chiuso da oltre 40 anni, è stato riqualificato ed è pronto a svolgere un nuovo ruolo
L’inaugurazione venerdì 19 settembre alle ore 11.30, il sindaco Bizzarro: “Momento storico per il paese”
DELICETO (Fg) – Il Convento di Sant’Antonio, a Deliceto, ha oltre cinque secoli di storia. Fu edificato nel 1510. L’edificio ha una pianta quadrata, forme lineari e struttura in muratura. Sfoggia un elegante chiostro con pozzo centrale e si sviluppa su due piani collegati da un’ampia scalinata. L’antica struttura è rimasta chiusa per circa 40 anni. Dopo importanti lavori di riqualificazione realizzati dal Comune di Deliceto, e finanziati in parte con fondi del bilancio comunale e in parte con le risorse del Piano di Azione Locale del GAL Meridaunia, il Convento di Sant’Antonio riaprirà i battenti venerdì 19 settembre, alle ore 11.30.
Alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sarà inaugurata la nuova struttura ricettiva ricavata al primo piano dell’edificio, con camere attrezzate per accogliere ospiti e turisti in un ambiente raffinato e confortevole. Il convegno che seguirà al taglio del nastro sarà coordinato da Adriana Natale, consigliere comunale con delega a Turismo e Cultura.
Oltre al vicepresidente Piemontese, interverranno all’evento di presentazione Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto; l’architetto Alfonsina Ippolito, capogruppo del team di professionisti che ha curato l’intervento di recupero; Pasquale De Vita, presidente del GAL Meridaunia; e il professor Antonio Riondino, docente del Politecnico di Bari, che da anni studia l’architettura dell’urbe delicetana.
“È un momento storico importante per Deliceto”, dichiara Bizzarro, “perché la riqualificazione di importanti siti storici, che preservano il patrimonio culturale e architettonico del paese, serve a dare nuovo impulso alla valorizzazione del borgo e alla sua attrattività anche dal punto di vista turistico”. Per Adriana Natale “l’inaugurazione di una nuova struttura ricettiva all’interno di un edificio storico rappresenta un ulteriore tassello, nel progetto più complessivo iniziato già da alcuni anni, per dotare Deliceto di strutture e servizi utili a farne una nuova destinazione turistica”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl