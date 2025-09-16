Close Menu
Abruzzo

L’Aquila – lunedì 22 settembre nuova riunione del Consiglio comunale

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 SEDUTA STRAORDINARIA
di I Convocazione
22 settembre 2025 – ore 9:30
presso la Sede Municipale di Palazzo Margherita
Piazza Palazzo – L’AQUILA
ORDINE DEL GIORNO
1. Interrogazione consigliera Pezzopane ed altri su “Affidamenti di incarichi professionali, di
appalti di opere pubbliche e opere realizzate nel territorio comunale”;
2. Interrogazione consigliere Rotellini ed altri, interrogazione su “Concorso pubblico per
l’individuazione di un Dirigente a tempo indeterminato full-time per ricoprire l’incarico di
Direttore dell’Istituzione Centri Servizi Anziani (CSA) del Comune dell’Aquila. Verifica
sussistenza requisiti ing. Andrea Di Biase. Valutazione della dichiarazione resa ex art 3
bando di concorso”;
3. Interrogazione consiglieri Padovani e Verini su “Impianti per la produzione di energia per
quattro Comunità energetiche rinnovabili (CER) situate nel Comune dell’Aquila-richiesta di
informazioni urgenti sullo stato di attuazione degli interventi e sollecito a provvedere”;
4. Interpellanza consigliere Romano su “Ulteriori misure per le fragilità sociali”;
5. Interpellanza gruppo il Passo possibile su “Quartiere Torretta, ex edificio scolastico – stato
dell’arte”;
6. Ordine del giorno consigliere Ferella ed altri su “Iniziative urgenti per la difesa
dell’agricoltura italiana, al fine di superare le politiche europee penalizzanti per il settore
agricolo nel contesto della riforma pac post – 2027”;
7. Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 380/2001. Progetto esecutivo
dei lavori di efficientamento energetico e rifunzionalizzazione MUSP dell’Istituto Tecnico
Industriale “A. d’Aosta” in via Acquasanta, al fine della trasformazione manufatto
provvisorio in edificio definitivo, N.C.E.U. fg. 83 part. 1735. Committente: Amministrazione
provinciale dell’Aquila;
8. Istanza permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 D.P.R.
n. 380/2001. Progetto per il cambio di destinazione d’uso da attività ricettiva a civile
abitazione ai sensi della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 e in applicazione dell’art. 5 dell’allegato
alla D.C.C. n°38 del 08/03/2023 (recepimento comunale della L.R. 49/12), di un fabbricato
sito in via Santa Marinella n.3, località Colle di Preturo, individuato al catasto alla sez. F/08
– fg. 30, part. 461 sub.5 richiedenti: Antonella Cesare e Lina Tomei;
9. Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001. Realizzazione della
nuova Casa dello Studente in l’Aquila – ex Scuola Media Carducci committente: Azienda per
il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila;
10. Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001. Realizzazione
accesso carrabile e sistemazione area esterna con posti auto committente: Macchia
Cesare.

