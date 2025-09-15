Close Menu
lunedì 15 Settembre 2025
Trentino Alto Adige

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 15/09/2025

15/09/2025
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 15/09/2025
Consiglio | ore 11:13
III commissione: Sì a variazioni al bilancio
La commissione guidata da Stauder si è occupata di modifiche del bilancio provinciale in termini di 1 mio. € e di piccoli adeguamenti delle leggi provinciali sul volontariato e l’edilizia abitativa. Accolta la proposta della Freie Fraktion di un’audizione sul finanziamento dei Comuni.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/iii-commissione-si-a-variazioni-al-bilancio)
Consigliera di parità | ore 10:00
16 settembre, Giornata delle Pari opportunità – La parità inizia dal titolo dell’offerta di lavoro
La parità di opportunità sul posto di lavoro inizia già dall’annuncio di lavoro. Chi utilizza titoli professionali neutri e privi di discriminazioni invia un chiaro segnale”: così la Consigliera di parità Hofer in occasione della Giornata provinciale delle Pari Opportunità. In ottobre verrà presentata una nuova guida pratica per le aziende, iscrizioni dal 16 settembre.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/16-settembre-giornata-delle-pari-opportunita-la-parita-inizia-dal-titolo-dell-offerta-di-lavoro)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471  94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)


©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl