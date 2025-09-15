(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 15/09/2025
Consiglio | ore 11:13
III commissione: Sì a variazioni al bilancio
La commissione guidata da Stauder si è occupata di modifiche del bilancio provinciale in termini di 1 mio. € e di piccoli adeguamenti delle leggi provinciali sul volontariato e l’edilizia abitativa. Accolta la proposta della Freie Fraktion di un’audizione sul finanziamento dei Comuni.
[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/iii-commissione-si-a-variazioni-al-bilancio)
Consigliera di parità | ore 10:00
16 settembre, Giornata delle Pari opportunità – La parità inizia dal titolo dell’offerta di lavoro
La parità di opportunità sul posto di lavoro inizia già dall’annuncio di lavoro. Chi utilizza titoli professionali neutri e privi di discriminazioni invia un chiaro segnale”: così la Consigliera di parità Hofer in occasione della Giornata provinciale delle Pari Opportunità. In ottobre verrà presentata una nuova guida pratica per le aziende, iscrizioni dal 16 settembre.
[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/16-settembre-giornata-delle-pari-opportunita-la-parita-inizia-dal-titolo-dell-offerta-di-lavoro)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471 94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)
Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/GadgMxyNdIKisRdkTdEjOzTfiK_fC9GUT0kuRBRCiYhcUyjRSVHHTtHNGCwWULlZ1d8XSR0yjpq0bENRI_73rd7afkWcEge3892DvCtFTfEc3e3tBVb2wqY9rOQ9bF6UI90Zz1IVhyaXA_UFA2VhzQ3uZHQaKNOReuGjZb3ljLWiE74mwJIF7SOHTWo2HUFt7dVtArBIdx8Dqee7Bligun1K3BgmLXG0FUhAmFkY4Mtl3Dk) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/VGiiub99B03upB_hmXLs5EC5zHfj59pZ4y7GG4bdQ_qKt_Xc0GaWVPpc_a17wvQNzYFXUdogFpGx-0-wntZMHDHfFK_P0YaFiZHzdLnBkfFIF6NDE_VKtIZXRp3CMEXjk5-Qe6QBMinD19NEGk69HyGqjUSFclSUslwz-mcT9LE_IHCBwbV2ANJdqzzom1UQciRJp8z3Ocv5YqtHKw1k9oz6zrTmq5JIpizTAaRGPQvkdr-jsaXmoCxtL55DNiOULE9-7LsoAcXa2mk)
Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**