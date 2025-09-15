BANCA MPS: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL 62,3% DI MEDIOBANCA CON IL REGOLAMENTO DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE ALL’OPAS. VARIATO IL CAPITALE SOCIALE

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 COMUNICATO STAMPA
PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL 62,3% DI MEDIOBANCA CON IL
REGOLAMENTO DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE ALL’OPAS
VARIATO IL CAPITALE SOCIALE
Siena, 15 settembre 2025 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) comunica, ai sensi
dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i., di aver effettuato il pagamento del
corrispettivo previsto a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di MEDIOBANCA
– Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), libere da vincoli e gravami di ogni
genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente.
Ciò ha determinato la nuova composizione del proprio capitale sociale, sottoscritto e versato a
seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., a servizio
dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’“Offerta”) promossa da BMPS sulla totalità
delle azioni ordinarie di Mediobanca ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”), di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno
2025 in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2025.
Più precisamente, tenuto conto che al termine del periodo di adesione (i.e., 8 settembre 2025) sono
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione alla data di emissione.
L’attestazione di aumento di capitale di cui all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata e iscritta in data
presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena.
Nella seguente tabella è rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di BMPS,
interamente sottoscritto e versato, alla data odierna, con evidenza del capitale sociale precedente e
della variazione intervenuta.
Azioni
ordinarie
ISIN:
(godimento
regolare)
cedola
corso n. 4
Capitale sociale attuale
Capitale sociale precedente
Variazione
n. azioni
n. azioni
n. azioni
(*) Prive del valore nominale
******
Il testo dello Statuto sociale aggiornato di BMPS, iscritto al Registro delle Imprese di Arezzo – Siena
in data 15 settembre 2025, è disponibile al pubblico presso la sede legale di BMPS, sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, accessibile dal sito http://www.emarketstorage.com,
nonché pubblicato sul sito internet http://www.gruppomps.it nella sezione Corporate Governance.
******
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Relazioni Media
Image Building
Cristina Fossati, Anna Pirtali
Investors Relations
