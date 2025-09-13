Close Menu
COMUNICATO STAMPA: Buon inizio di anno scolastico a Scarlino

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Buon inizio di anno scolastico a Scarlino
La comunità di Scarlino si prepara ad accogliere l’avvio del nuovo anno
scolastico, previsto per lunedì 15 settembre, con un augurio sincero a
tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie.
Le scuole del territorio, a Scarlino e a Scarlino Scalo, riaprono le porte
con l’entusiasmo della ripresa delle attività didattiche e formative. È
un momento importante che segna l’inizio di un percorso di crescita e di
condivisione, reso possibile dal lavoro quotidiano della scuola e dal
sostegno delle famiglie.
Quest’anno l’offerta formativa del plesso di via Lelli a Scarlino Scalo
potrà contare anche su due nuove strutture: la mensa e la palestra,
interventi che arricchiscono la vita scolastica e rafforzano la qualità dei
servizi a disposizione degli alunni.
L’amministrazione comunale augura a tutti un anno sereno e ricco di
soddisfazioni, all’insegna della collaborazione e del valore
dell’educazione come fondamento per il futuro della comunità.
Comune di Scarlino
COMUNE DI SCARLINO
Via Martiri d’Istia, 1
58020 – Scarlino (GR)
“Rispetta l’ambiente: non stampare questa e-mail se non ti è veramente necessario”.
AVVISO DI RISERVATEZZA

