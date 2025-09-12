Unimore ha conferito alla Direttrice generale UNESCO Audrey Azoulay la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*La cerimonia ha segnato il momento più rilevante sul piano internazionale

nelle celebrazioni degli 850 anni di Unimore. Azoulay ha parlato di

patrimonio culturale come base di rinascita sociale, di istruzione

universale per bambine e donne, di sviluppo sostenibile, di regole per le

tecnologie emergenti e di libertà di espressione come fondamento

democratico.*

Al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo si è svolta la cerimonia con

cui l’*Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia *ha conferito

la *Laurea

Magistrale honoris causa in Giurisprudenza* ad *Audrey Azoulay*, direttrice

generale dell’*UNESCO* dal 2017. Una mattinata che ha segnato il vertice

internazionale delle celebrazioni per gli *850 anni di Unimore*, con la

partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni

cittadine e di una platea numerosa di studenti e docenti.

Dopo l’apertura del Magnifico Rettore, Prof. *Carlo Adolfo Porro*, il

Prof. *Carmelo

Elio Tavilla*, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha letto le

motivazioni ufficiali che hanno portato al conferimento del titolo. Ha

preso quindi la parola il Prof. *Gianfrancesco Zanetti*, che ha presentato

la laureanda. Dopo la proclamazione, la Direttrice generale ha tenuto la

sua *Lectio Magistralis*, seguita con grande attenzione dal pubblico e

trasmessa in diretta su tv.unimore.it.

Nella sua *laudatio*, il Prof. Zanetti ha collocato il conferimento della

laurea dentro *un orizzonte che mette insieme diritto, cultura e

responsabilità internazionale*. Ha sottolineato quanto le organizzazioni

create nel secondo dopoguerra abbiano saputo trasformare *l’esperienza

drammatica dei conflitti in strumenti di pace e di cooperazione*, capaci di

produrre regole condivise e di rafforzare i diritti. In questa trama si

inserisce il lavoro dell’UNESCO, che ha posto l’*educazione*, la *scienza*,

la *cultura* e la *libertà di espressione* al centro di un disegno

volto a *costruire

uguaglianza sostanziale*. *Modena, con il suo Sito UNESCO* che comprende la

*Cattedrale*, la *Ghirlandina* e *Piazza Grande*, diventa in questo quadro

un punto di riferimento simbolico, perché mette a sistema *patrimonio

storico e civiltà giuridica* e restituisce alla comunità un terreno

concreto per riflettere su come il diritto possa incidere nella vita delle

comunità.

Nel suo intervento *Audrey Azoulay *ha spiegato che il *diritto

internazionale* rappresenta oggi una *bussola necessaria in un tempo di

conflitti e instabilità*. Ha ricordato che il progetto “*Revive the Spirit

of Mosul*” non ha avuto soltanto la funzione di restaurare edifici e

monumenti, ma ha permesso a una comunità di *ritrovare fiducia attraverso

la ricostruzione dei suoi luoghi simbolici*. Da questa esperienza ha fatto

derivare l’idea che *l’educazione sia il terreno su cui si fondano pace e

sviluppo*, perché l’accesso universale e di qualità, soprattutto per

bambine e donne, offre la possibilità di costruire società più inclusive.

Ha proseguito descrivendo l’UNESCO come un laboratorio che affronta le

*questioni

più urgenti del presente*, *dalle trasformazioni climatiche* alla ricerca

di uno *sviluppo sostenibile*, fino all’elaborazione di *principi etici per

l’impiego delle nuove tecnologie*.

Un passaggio rilevante del discorso ha riguardato il *lavoro

sull’intelligenza artificiale*, già tradotto in una *Raccomandazione* che

viene applicata nei Paesi membri attraverso programmi mirati. Azoulay ha

annunciato che la prossima tappa sarà una *Raccomandazione sulle

neurotecnologie*, chiamata a regolare un campo in rapida espansione e con

forti implicazioni etiche e giuridiche. Ha poi richiamato la *centralità

della libertà di espressione* e della *sicurezza dei giornalisti*, principi

che definiscono la qualità democratica delle società e che costituiscono

una linea di azione costante per l’agenzia.

Il *conferimento del titolo* è stato proposto dal Prof. *Gianfrancesco

Zanetti* e dal Prof. *Thomas Casadei*, coordinatori del comitato promotore

del *XXXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del

Diritto*, che si sta svolgendo a Modena in questi giorni.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del *Dipartimento di

Giurisprudenza*, del *CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su

Discriminazioni e vulnerabilità*, e della *Fondazione Collegio San Carlo*,

che ha appena avviato le celebrazioni per i suoi *400 anni di storia*, e ha

portato a Modena *oltre trecento studiosi provenienti da università

italiane e da ventidue atenei e centri di ricerca internazionali*, dal

Brasile agli Stati Uniti, dalla Francia alla Spagna, dalla Colombia alla

Norvegia, con una partecipazione significativa di giovani ricercatori e

ricercatrici.

“*Conferire la Laurea honoris causa in Giurisprudenza ad Audrey Azoulay *–

sottolinea il Magnifico Rettore Unimore, Prof. *Carlo Adolfo Porro *-*

significa riconoscere il fondamentale lavoro di un’istituzione che fa della

cultura, dell’educazione e della scienza i pilastri di una pace concreta. È

una decisione che consolida il profilo internazionale di Unimore, in

occasione degli 850 anni di storia. L’università cresce nella ricerca e

nella formazione, ma cresce anche nella capacità di costruire relazioni con

le grandi istituzioni globali. Tutto questo significa essere un Ateneo che

sa investire sui giovani e che trova nella città e nei suoi patrimoni una

radice solida per guardare al futuro”.*

*Immagini: *

https://www.swisstransfer.com/d/19b992bf-63b5-44f4-acb5-8d5a536bb884

*Ufficio Stampa Unimore*

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia