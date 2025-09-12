Unimore ha conferito alla Direttrice generale UNESCO Audrey Azoulay la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*
Al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo si è svolta la cerimonia con
cui l’*Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia *ha conferito
la *Laurea
Magistrale honoris causa in Giurisprudenza* ad *Audrey Azoulay*, direttrice
generale dell’*UNESCO* dal 2017. Una mattinata che ha segnato il vertice
internazionale delle celebrazioni per gli *850 anni di Unimore*, con la
partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni
cittadine e di una platea numerosa di studenti e docenti.
Dopo l’apertura del Magnifico Rettore, Prof. *Carlo Adolfo Porro*, il
Prof. *Carmelo
Elio Tavilla*, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha letto le
motivazioni ufficiali che hanno portato al conferimento del titolo. Ha
preso quindi la parola il Prof. *Gianfrancesco Zanetti*, che ha presentato
la laureanda. Dopo la proclamazione, la Direttrice generale ha tenuto la
sua *Lectio Magistralis*, seguita con grande attenzione dal pubblico e
trasmessa in diretta su tv.unimore.it.
Nella sua *laudatio*, il Prof. Zanetti ha collocato il conferimento della
laurea dentro *un orizzonte che mette insieme diritto, cultura e
responsabilità internazionale*. Ha sottolineato quanto le organizzazioni
create nel secondo dopoguerra abbiano saputo trasformare *l’esperienza
drammatica dei conflitti in strumenti di pace e di cooperazione*, capaci di
produrre regole condivise e di rafforzare i diritti. In questa trama si
inserisce il lavoro dell’UNESCO, che ha posto l’*educazione*, la *scienza*,
la *cultura* e la *libertà di espressione* al centro di un disegno
volto a *costruire
uguaglianza sostanziale*. *Modena, con il suo Sito UNESCO* che comprende la
*Cattedrale*, la *Ghirlandina* e *Piazza Grande*, diventa in questo quadro
un punto di riferimento simbolico, perché mette a sistema *patrimonio
storico e civiltà giuridica* e restituisce alla comunità un terreno
concreto per riflettere su come il diritto possa incidere nella vita delle
comunità.
Nel suo intervento *Audrey Azoulay *ha spiegato che il *diritto
internazionale* rappresenta oggi una *bussola necessaria in un tempo di
conflitti e instabilità*. Ha ricordato che il progetto “*Revive the Spirit
of Mosul*” non ha avuto soltanto la funzione di restaurare edifici e
monumenti, ma ha permesso a una comunità di *ritrovare fiducia attraverso
la ricostruzione dei suoi luoghi simbolici*. Da questa esperienza ha fatto
derivare l’idea che *l’educazione sia il terreno su cui si fondano pace e
sviluppo*, perché l’accesso universale e di qualità, soprattutto per
bambine e donne, offre la possibilità di costruire società più inclusive.
Ha proseguito descrivendo l’UNESCO come un laboratorio che affronta le
*questioni
più urgenti del presente*, *dalle trasformazioni climatiche* alla ricerca
di uno *sviluppo sostenibile*, fino all’elaborazione di *principi etici per
l’impiego delle nuove tecnologie*.
Un passaggio rilevante del discorso ha riguardato il *lavoro
sull’intelligenza artificiale*, già tradotto in una *Raccomandazione* che
viene applicata nei Paesi membri attraverso programmi mirati. Azoulay ha
annunciato che la prossima tappa sarà una *Raccomandazione sulle
neurotecnologie*, chiamata a regolare un campo in rapida espansione e con
forti implicazioni etiche e giuridiche. Ha poi richiamato la *centralità
della libertà di espressione* e della *sicurezza dei giornalisti*, principi
che definiscono la qualità democratica delle società e che costituiscono
una linea di azione costante per l’agenzia.
Il *conferimento del titolo* è stato proposto dal Prof. *Gianfrancesco
Zanetti* e dal Prof. *Thomas Casadei*, coordinatori del comitato promotore
del *XXXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del
Diritto*, che si sta svolgendo a Modena in questi giorni.
L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del *Dipartimento di
Giurisprudenza*, del *CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità*, e della *Fondazione Collegio San Carlo*,
che ha appena avviato le celebrazioni per i suoi *400 anni di storia*, e ha
portato a Modena *oltre trecento studiosi provenienti da università
italiane e da ventidue atenei e centri di ricerca internazionali*, dal
Brasile agli Stati Uniti, dalla Francia alla Spagna, dalla Colombia alla
Norvegia, con una partecipazione significativa di giovani ricercatori e
ricercatrici.
“*Conferire la Laurea honoris causa in Giurisprudenza ad Audrey Azoulay *–
sottolinea il Magnifico Rettore Unimore, Prof. *Carlo Adolfo Porro *-*
significa riconoscere il fondamentale lavoro di un’istituzione che fa della
cultura, dell’educazione e della scienza i pilastri di una pace concreta. È
una decisione che consolida il profilo internazionale di Unimore, in
occasione degli 850 anni di storia. L’università cresce nella ricerca e
nella formazione, ma cresce anche nella capacità di costruire relazioni con
le grandi istituzioni globali. Tutto questo significa essere un Ateneo che
sa investire sui giovani e che trova nella città e nei suoi patrimoni una
radice solida per guardare al futuro”.*
