ordinanza viabilità 65/2025 – Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 46660/2025 del 10-09-2025
Doc. Principale – Class. 11.15 – Copia Del Documento Firmato Digitalmente
Direzione Organizzativa IV
Protezione Civile – Trasporti e Mobilità – Viabilità
Servizio Concessioni e Reti Stradali
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295436
Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2025/8
Ord. N. 65
Protocollo digitale
OGGETTO: Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone – REGOLAMENTAZIONE AL TRANSITO e
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO tra il pk 1+000 circa ed il pk 1+500 circa in comune di
Taceno, per esecuzione interventi di consolidamento e rinforzo del ciglio di valle.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
– PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che Provincia di Lecco ha programmato una serie di interventi da condurre progressivamente
lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone finalizzati al consolidamento ed al rinforzo dei cigli stradali;
Preso atto che la prima fase di interventi ha preso avvio nei giorni scorsi interessando il tratto stradale
compreso tra il pk 1+000 circa ed il pk 1+500 circa in comune di Taceno;
la quale è stata richiesta l’istituzione di un senso unico alternato con semaforo, sia diurno che notturno, per
un tratto di circa 50 mt corrispondente all’area di cantiere attualmente in essere, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada;
Rilevato che, istituendo tale regolamentazione al transito, vengono garantite le esigenze di mobilità e
sicurezza lungo la suddetta strada provinciale;
Visto quanto sopra, si ritiene di accogliere la richiesta formulata attuando, come in seguito specificato, la
regolamentazione del tratto di Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone compreso tra il pk 1+000 circa ed il pk
1+500 circa in comune di Taceno in corrispondenza dell’area di cantiere, a tutela dell’incolumità degli utenti
della strada e delle maestranze al lavoro;
Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;
ORDINA
1) la REGOLAMENTAZIONE AL TRANSITO e L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, tra il pk 1+000 circa ed il pk 1+500 circa in comune
di Taceno, per il tratto in corrispondenza dell’area di cantiere, dalle ore 10.00 di Mercoledì 10
settembre 2025 sino alle ore 18.00 di Venerdì 03 ottobre 2025.
Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, conformemente a quanto prescritto dal Nuovo Codice
della Strada e successive modifiche, nonché la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della
presente ordinanza è a carico della Provincia di Lecco e dell’impresa appaltatrice dei lavori.
Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all’art.
12 del Nuovo Codice della Strada.
Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/05
