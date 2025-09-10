Close Menu
mercoledì 10 Settembre 2025
Sconosciuti per una notte: la Parigi di Alex Lutz e il romanzo breve dell’incontro

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

Sconosciuti per una notte: la Parigi di Alex Lutz e il romanzo breve dell'incontro
Il film in programmazione al Cinema Monviso da giovedì 11 a martedì 16 settembre
Parigi, si sa, è una città che non ha bisogno di presentazioni. Ma ogni tanto, qualcuno riesce a farcela vedere con occhi nuovi. Alex Lutz, attore e regista francese, ci prova con “Sconosciuti per una notte”, in programmazione al Cinema Monviso da giovedì 11 a martedì 16 settembre alle ore 21. E ci riesce, con una grazia che non è da tutti. Il film comincia dove cominciano le giornate di milioni di parigini: nella metropolitana. Un luogo che, più che un mezzo di trasporto, è una metafora. Di fretta, di anonimato, di collisioni. Ed è proprio una collisione, tra Aymeric e Nathalie, che dà il via a questa storia. Si scontrano, si insultano, si provocano. Ma sotto la scorza dell’aggressività urbana, si intravede subito qualcosa di più: una scintilla, una tensione, una fame di contatto. Un tempo ci si corteggiava con lettere e silenzi. Qui, invece, si finisce direttamente in una cabina fotografica. Non per farsi ritrarre, ma per fare l’amore. E già questo basterebbe a scandalizzare qualche benpensante. Cionondimeno non è pornografia, né esibizionismo. È piuttosto il gesto disperato di due solitudini che si riconoscono. E che, per una notte, decidono di non esserlo più. La lunga passeggiata che segue è il cuore del film. Aymeric e Nathalie camminano, parlano, si raccontano. Non c’è trama, nel senso classico del termine. C’è invece un dialogo che somiglia a quello di certi romanzi brevi francesi, dove l’azione è minima e le parole sono tutto. Si parla di vita, di scelte, di rimpianti. E Parigi, con le sue luci e le sue ombre, fa da terzo personaggio. Lutz non cerca il colpo di scena. Cerca la verità, quella che emerge quando due persone si spogliano non solo dei vestiti, ma delle maschere. E la verità, quando arriva, al mattino, è dolce e amara insieme. Perché ogni notte ha il suo prezzo.
