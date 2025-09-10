Close Menu
Ricercatrice Unimore premiata dall’Università Italo-Francese per la sua tesi di dottorato sulle nanotecnologie contro il glioblastoma

Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Oggetto: La Dott.ssa Arianna Rinaldi di Unimore premiata dall’Università Italo-Francese per la tesi di dottorato sulle nanotecnologie contro il glioblastoma
COMUNICATO STAMPA
La Dott.ssa Arianna Rinaldi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, ha vinto il Premio dell’Università Italo-Francese (UFI) 2025 per la sua tesi di dottorato che esplora nuove strategie basate sulla nanomedicina per combattere il glioblastoma, un tumore cerebrale aggressivo. La ricerca nasce con l’obiettivo di migliorare la precisione e l’efficacia dei trattamenti, riducendo gli effetti collaterali delle terapie tradizionali.
Il lavoro di ricerca, realizzato nell’ambito del progetto di cotutela di tesi VINCI e finanziato dalla stessa UFI, è il risultato di una collaborazione tra Unimore e l’Université d’Angers, in Francia. La tesi è stata supervisionata dal Prof. Giovanni Tosi, responsabile del laboratorio di nanomedicina Nanotech Te.Far.T.I. di Unimore e dal Prof. Frank Boury dell’Université d’Angers.
Il premio UFI viene assegnato ogni anno alle tesi che si distinguono per rigore scientifico, impegno e originalità. La selezione di questa ricerca mette in luce non solo il lavoro di tesi svolto, ma anche l’eccellenza dei laboratori coinvolti e la fruttuosa collaborazione tra Unimore e l’Université d’Angers.

