mercoledì 10 Settembre 2025
ALTOMONTE (CNEL): CON RAPPORTO PRODUTTIVITÀ UN’ANALISI FATTUALE, BASATA SULL’EVIDENZA

Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 ALTOMONTE (CNEL): CON RAPPORTO PRODUTTIVITÀ UN'ANALISI FATTUALE, BASATA SULL'EVIDENZA
“Nel realizzare il Rapporto sulla produttività abbiamo avuto un confronto aperto e completamente apolitico che ci ha consentito di arrivare a un’analisi fattuale, basata sull’evidenza, con raccomandazioni di policy che dovrebbero valere per qualunque governo. Il Rapporto è articolato in quattro capitoli. Il primo è riassuntivo ed è quello comune ai Rapporti annuali di produttività di tutti gli altri Paesi. Analizza la dinamica della produttività del lavoro nel contesto internazionale. Ovviamente non potevamo esimerci da guardare a come la produttività viene declinata a livello territoriale e quindi abbiamo dedicato un capitolo ai divari territoriali di produttività. Poi siamo andati a vedere la produttività direttamente dentro i dati delle imprese. Questo sarà il futuro delle analisi che faremo, che beneficeranno anche dell’assistenza tecnica da Bruxelles per un progetto di sviluppo di banche dati micro-fondate, che consentano di andare ancora più in profondità rispetto alle analisi sistemiche”. Lo ha detto il consigliere CNEL Carlo Altomonte, coordinatore del Comitato nazionale per la Produttività del CNEL, durante la presentazione del Rapporto annuale sulla produttività 2025.
