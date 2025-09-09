(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Automotive: Di Rubba (Lega), “Anche Stellantis cambia rotta, stop ai diktat green”
Roma, 9 set – “Avevamo ragione noi. Anche Stellantis cambia rotta e si unisce al fronte crescente delle case automobilistiche che giudicano irrealistici i target fissati da Bruxelles. Riconosce che l’ideologia del ‘tutto elettrico’ entro il 2030-2035 è insostenibile e rischia di far crollare il mercato e far fallire l’intera filiera dell’automotive. È quello che Matteo Salvini e la Lega denunciano da anni: non si può distruggere un comparto strategico per inseguire obiettivi ideologici e scadenze folli. L’automotive in Italia significa centinaia di migliaia di posti di lavoro, migliaia di imprese e una tradizione industriale che va difesa, non distrutta”.
Così in una nota Alberto Di Rubba, responsabile Automotive della Lega.
