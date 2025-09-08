(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO TOTALITARIA VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI
* * * * * *
COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell’art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
(il “Regolamento Emittenti”)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CONCLUDE IL PERIODO DI ADESIONE RAGGIUNGENDO IL 62,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA –
BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI
· RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA: IL 62,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL’OFFERTA
· SULLA BASE DEI RISULTATI PROVVISORI, IL PERIODO DI ADESIONE RIAPRIRÀ AI SENSI DI LEGGE PER ULTERIORI 5 GIORNI DI BORSA APERTA DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2025.
Il comunicato stampa integrale è disponibile al seguente link: https://gruppomps.it/media-e-news/comunicati/cs-08-09-2025.html
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Relazioni Media
Tel: +39 0577.296634
Image Building
Cristina Fossati, Anna Pirtali
________________________________
Non stampare questa e-mail.
(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.