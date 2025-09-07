(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 [cid:image001.png@01DC2010.C2111FE0]
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
COMUNICATO STAMPA
ROMA, RIGHINI: «CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA
DELLA MADRE DEL SINDACO GUALTIERI»
Roma, 7 settembre 2025 – ««Desidero esprimere il mio più sincero cordoglio al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della sua cara madre. In momenti di dolore come questo, le differenze politiche cedono il passo al rispetto umano e alla solidarietà personale. Mi stringo a lui e alla sua famiglia, con un pensiero di vicinanza e affetto».
Lo dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.
