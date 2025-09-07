Close Menu
Presidente Fontana, vite Frassati e Acutis esempi straordinari. A San Carlo affidai Legislatura e mia Presidenza

RedazioneBy
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

“La canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati offre al mondo l’esempio straordinario di due giovani italiani, due ragazzi diventati santi con l’impegno quotidiano. Grazie a Papa Leone XIV che ha compiuto questo percorso. A San Carlo Acutis ho affidato, fin dall’inizio del mio mandato, la Legislatura e la mia Presidenza. Lo citai nel mio discorso di insediamento ed è una forte emozione essere qui oggi. Le vite di questi due nuovi santi hanno tanto da dire al nostro tempo e sono la risposta alla sete di valori dei giovani. Facciamone tesoro ogni giorno”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presente questa mattina alla messa di Papa Leone XIV in piazza San Pietro per la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

