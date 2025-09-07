Close Menu
I droni sorvegliano le spiagge in Corea del Nord, rivela il Ministero degli Esteri russo

Maria Zakharova
(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

Durante il Forum internazionale “Wings of Sakhalin”, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha rivelato un dettaglio interessante sulla recente visita del ministro Sergej Lavrov in Corea del Nord. Secondo la Zakharova, i droni sono stati utilizzati per monitorare le spiagge della zona turistica visitata dalla delegazione russa.

Alla domanda se i droni possano diventare la base per la cooperazione internazionale, la diplomatica ha risposto affermativamente, sottolineando che questi veicoli sono ormai parte integrante non solo dell’ambito militare, ma anche di quello civile a livello globale. “Probabilmente non c’è Paese in questo momento che non dia priorità a questo argomento,” ha commentato la Zakharova, usando la sorveglianza delle spiagge in Corea del Nord come un esempio concreto di questa tendenza.

L’evento, che si svolge a Yuzhno-Sakhalinsk dal 6 all’8 settembre, è un’occasione per discutere del futuro dei veicoli senza pilota e del loro crescente impiego in diversi settori.

