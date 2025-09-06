DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD: Le stole donate al Vaticano: oggi l’incontro con papa Leone XIV

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

Comunicato Stampa del 6 settembre 2025

Papa Leone ha ringraziato Prato per il dono delle stole del Giubileo.

Questa mattina, sabato 6 settembre, il vescovo di Prato *Giovanni Nerbini, *la

presidente di Confindustria Toscana Nord *Fabia **Romagnoli* e il vice

presidente dell’associazione *Tiziano Pieretti* hanno incontrato il

Pontefice a nome della città e della diocesi. Era presente anche il vicario

generale monsignor *Daniele Scaccini*, autore del disegno delle stole.

Come avvenne in occasione del Giubileo del 2000, quando il distretto

tessile realizzò il piviale indossato da Giovanni Paolo II nella

celebrazione di apertura dell’anno santo, anche per l’anno giubilare 2025

Prato ha proposto alla Santa Sede di creare un paramento liturgico. Un anno

fa, su indicazione di papa Francesco, il Dicastero per l’evangelizzazione

chiese ai pratesi di produrre le stole per i Missionari della Misericordia,

sacerdoti inviati nel mondo su mandato papale a predicare e confessare.

Lo scorso 29 marzo, durante il Giubileo dei Missionari – giunti a Roma dai

vari continenti – la Diocesi e il Comune portarono in dote millecinquecento

stole, prodotte dagli imprenditori pratesi. Francesco era assente perché

ricoverato in ospedale, poi, come sappiamo, morì il 21 aprile. “Questo dono

è un tesoro che ci commuove e ci invita a portare la Misericordia nel mondo”,

disse monsignor *Rino Fisichella*, organizzatore del Giubileo, ricevendo le

stole nei Giardini Vaticani a nome di papa Francesco.

“Abbiamo vissuto una mattinata molto bella nella quale papa Leone ci ha

ricevuto con evidente gratitudine per questo dono fatto dalla città e dagli

industriali di Prato – dichiara il *vescovo Giovanni Nerbini* -. Per noi è

un onore e un vanto, perché è un riconoscimento che viene direttamente dal

Papa. Abbiamo avuto la conferma che queste stole sono stata apprezzate dai

missionari della Misericordia, inviati in tutto il mondo a portare il

perdono. Siamo grati al Santo Padre che ci ha concesso questo momento che

credo rimarrà nella sensibilità della nostra Chiesa e della nostra città”.

“Una forte emozione e la percezione di aver portato un contributo, per

quanto piccolo, a qualcosa di molto grande – aggiunge la presidente di

Confindustria Toscana Nord *Fabia Romagnoli *commentando l’esperienza

vissuta in San Pietro -. L’attività dei Missionari della Misericordia,

il Giubileo,

l’opera millenaria della Chiesa che si perpetua nel tempo, il magistero del

Santo Padre: dimensioni che ci sovrastano e nelle quali è un onore aver

avuto la possibilità di inserirsi. Il dono delle stole è per la nostra

associazione l’espressione dell’operosità di tutte le nostre imprese, di Prato

come di Lucca e di Pistoia, di ogni settore e comparto. La realizzazione

delle stole è il frutto del lavoro attento e appassionato di imprenditori e

lavoratori; un segno, soprattutto, di vicinanza alla missione della Chiesa.”

Le stole sono realizzate in jacquard, particolare tecnica tessile usata per

ottenere disegni complessi, creati direttamente nel corpo del prodotto.

Alla produzione dei paramenti hanno concorso diverse aziende del distretto

tessile pratese.

Il disegno, non impresso dunque, ma tessuto nella stola secondo questa

particolare tecnica, è stato ideato da monsignor Daniele Scaccini,

architetto e artista, già autore del Premio Santo Stefano, il riconoscimento

che la città consegna a quelle imprese capaci di avere successo nel pieno

rispetto delle regole.

“Questo logo – spiega monsignor *Scaccini* – ha molti riferimenti, in

primis il Giubileo, in particolare la croce che termina con un’ancora,

sulle stole invece diventa un filo che si intreccia alle chiavi di San

Pietro, che aprono il Regno dei Cieli e sciolgono le vele al vento. Il

significato è quello del viaggio ai quattro angoli del mondo compiuto dai

Missionari della Misericordia.”

La stola è di colore viola caldo, il colore della riconciliazione, e

contiene dei filamenti di lurex dorati che si infittiscono, dando così

all’estremità della veste un tono luminoso.

Una delle stole verrà donata al Museo del Tessuto di Prato ed entrerà

ufficialmente nella collezione museale: sarà esposta al pubblico sabato 20

e domenica 21 settembre, ultimi giorni della mostra “Veste di Luce. Il

manto giubilare di Giovanni Paolo II”. Un altro esemplare sarà esposto al

Museo dell’Opera del Duomo di Prato, nell’ambito della mostra “Giubileo

2025: intrecci di arte e fede a Prato”, a testimonianza del profondo legame

tra spiritualità, arte e tradizione tessile della città.

