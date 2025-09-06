Close Menu
CULTURA, AL VIA IL BANDO "ARTE SUI CAMMINI DI SPIRITUALITÀ" 1.38 MILIONI DI EURO PER INSTALLAZIONI OPERE "SITE SPECIFIC"

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 [Regione Lazio]
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
COMUNICATO STAMPA
CULTURA, AL VIA IL BANDO “ARTE SUI CAMMINI DI SPIRITUALITÀ”
1.38 MILIONI DI EURO PER INSTALLAZIONI OPERE “SITE SPECIFIC”
Roma, 6 settembre 2025 – La Regione Lazio annuncia l’apertura del bando “Arte sui Cammini di Spiritualità”, un’iniziativa volta a promuovere e valorizzare i “Cammini di Spiritualità” attraverso la realizzazione e l’installazione di opere d’arte contemporanea “site specific”.
L’obiettivo è coinvolgere il viandante in un’esperienza di riflessione spirituale, in dialogo con i caratteri storici, culturali e paesaggistici che definiscono l’identità di ciascun percorso.
«Borghi, piccoli Comuni e cammini sono il tessuto connettivo culturale e antropologico del nostro territorio, un patrimonio di inestimabile valore, che stiamo valorizzando con iniziative e bandi specifici, per rafforzarne l’attrattività e la notorietà e per combattere spopolamento e l’inverno demografico», dichiara Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio.
I Cammini interessati sono: la Via Francigena del Nord, la Via Francigena del Sud, il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto.
Possono partecipare: i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale attraversati dai Cammini di Spiritualità; gli enti religiosi civilmente riconosciuti; le istituzioni sociali private iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 ottobre 2025.
Inoltre, è ancora aperto fino al 23 settembre 2025 il bando “Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio”, che sostiene interventi di riqualificazione e valorizzazione nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Il contributo massimo previsto è di 40.000 euro per ciascun progetto. Gli interventi ammissibili includono: riqualificazione di centri storici; recupero di fontane, lavatoi, forni comuni, rifugi; valorizzazione di edifici di culto (abbazie, eremi, chiese); restauri di opere d’arte; promozione di Archivi, Biblioteche e Giardini storici; miglioramento di sentieri e percorsi naturalistici.
«Con queste iniziative, la Regione Lazio rinnova il proprio impegno nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale e spirituale del territorio, favorendo un dialogo tra arte, storia e comunità», conclude l’assessore Baldassarre.

