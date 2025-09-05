COMUNICATO STAMPA Semestre filtro per l’accesso a Medicina e Odontoiatria: da lunedì 8 settembre al via le attività didattiche all’Università di Foggia

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 *COMUNICATO STAMPASemestre filtro per l’accesso a Medicina e Odontoiatria:
da lunedì 8 settembre al via le attività didattiche all’Università di
Foggia*
*Foggia, 5 settembre 2025**.* L’Università di Foggia è pronta ad avviare il
semestre filtro previsto dalla nuova normativa nazionale per l’accesso ai
corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria. Le attività didattiche, per i 774 iscritti, inizieranno lunedì 8
settembre 2025 e si concluderanno martedì 11 novembre 2025. Le lezioni si
svolgeranno esclusivamente in presenza, dal lunedì al giovedì, a partire
dalle ore 9:00, presso il Multisala “Città del Cinema” di Foggia. La
giornata del venerdì sarà dedicata ad attività di approfondimento e
supporto didattico, pensate per accompagnare gli studenti nel percorso di
apprendimento e nella preparazione alle prove d’esame.
Durante il semestre filtro gli studenti seguiranno tre insegnamenti
fondamentali: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Le
lezioni, che prevedono l’obbligo di frequenza, corrispondono
complessivamente a 18 crediti formativi universitari, con 6 crediti
assegnati a ciascun insegnamento.
Per agevolare la partecipazione alle attività didattiche, l’Università di
Foggia ha predisposto un servizio navetta riservato agli studenti iscritti.
Il calendario delle lezioni, insieme agli orari e alle altre informazioni
utili sono disponibili sul sito web dei Dipartimenti di Area medica:
https://www.medicina.unifg.it/it
Al termine del semestre, tutti gli studenti sosterranno gli esami relativi
ai tre insegnamenti. Le prove d’esame, che saranno uguali su scala
nazionale, si svolgeranno in contemporanea su tutto il territorio. Sono
previsti due appelli, fissati rispettivamente per il 20 novembre e il 10
dicembre 2025, con inizio alle ore 11:00. I punteggi ottenuti nei singoli
esami concorreranno alla formazione della graduatoria nazionale, che sarà
pubblicata il 12 gennaio 2026 nell’area riservata del portale Universitaly.
La graduatoria determinerà l’ammissione definitiva ai corsi di laurea in
Medicina e Odontoiatria, in base alla preferenza di sede indicata in fase
di iscrizione.
Gli studenti che non risulteranno collocati utilmente nella graduatoria
nazionale, oppure che abbiano rinunciato all’immatricolazione nei corsi di
Medicina e Odontoiatria, potranno iscriversi anche in sovrannumero a uno
dei corsi affini, presso una delle sedi indicate durante l’iscrizione al
semestre filtro. Le graduatorie relative ai corsi affini saranno pubblicate
il 3 febbraio 2026 e saranno formulate in base al punteggio ottenuto negli
esami sostenuti, con l’indicazione per ciascun candidato della sede presso
cui risulta immatricolabile, secondo l’ordine di preferenza espresso.
Le immatricolazioni ai corsi affini avverranno in tre fasi successive. La
prima fase, dal 3 al 6 febbraio 2026, prevede l’immatricolazione dei
candidati collocati in posizione utile. La seconda fase, dal 12 al 16
febbraio 2026, consentirà ai candidati non ancora immatricolati di
selezionare una sede con posti residui su Universitaly e di completare
l’immatricolazione dal 17 al 20 febbraio. La terza fase, prevista per il 26
febbraio 2026, comporterà l’assegnazione d’ufficio dei posti disponibili
agli studenti ancora non collocati utilmente, in base alla residenza o al
domicilio indicato. Questi ultimi dovranno completare l’immatricolazione
tra il 27 febbraio e il 4 marzo. Le graduatorie definitive saranno
pubblicate il 9 marzo 2026.
Gli studenti che non supereranno tutti e tre gli esami previsti dal
semestre filtro, oppure che rinunceranno al voto di almeno uno di essi,
potranno comunque iscriversi a un altro corso di studio dell’Ateneo, anche
oltre i termini stabiliti dal Regolamento didattico, purché entro il 6
febbraio 2026.
“*L’Università di Foggia ha affrontato con serietà e lungimiranza questa
nuova fase dell’accesso agli studi in Medicina e Odontoiatria* – *ha
dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio* –. *I**l nostro Ateneo ha
deciso di investire con forza in un modello interamente in presenza, a
differenza di molte altre università italiane che hanno optato per
soluzioni miste o online. Una scelta non scontata, dettata dalla volontà di
offrire fin da subito un’esperienza didattica concreta, immersiva e di
qualità. Si è trattato di una sfida impegnativa, soprattutto per la
gestione logistica e amministrativa, ma abbiamo messo in campo uno sforzo
straordinario per garantire le migliori condizioni possibili a tutti gli
iscritti, nonostante le difficoltà legate alla carenza strutturale di spazi
e all’applicazione complessa della riforma*”.
