(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 PROMOSSA DA “OSTIA PER LA PACE”, APPROVATA IN MUNICIPIO X MOZIONE PER
INTERROMPERE RAPPORTI COMMERCIALI CON ISRAELE. CONFIDIAMO CHE ALTRI
MUNICIPI FACCIANO LO STESSO. ROMA CAPITALE DELL’ANTIFASCISMO, OLTRE CHE
DELLA PACE E DELLA SPERANZA PER I POPOLI OPPRESSI.
Con la Mozione approvata oggi in Municipio X, promossa con competenza e
determinazione dal coordinamento “Ostia per la Pace”, chiediamo a Roma
Capitale di sospendere gli accordi commerciali, sportivi e culturali con
Israele, di interrompere il contratto di collaborazione Acea-Mekorot, di
interrompere i rapporti fra Farmacap e la farmaceutica Teva, di riconoscere
la cittadinanza onoraria di Roma a Hussam Abu Safiya, direttore
dell’ospedale Kamal Adwan di Gaza. Sono circa 60 i comuni italiani, così
come 4 regioni, che hanno già approvato l’interruzione di rapporti
commerciali con Israele. Un modo pacifico ma concreto per ricondurre il
Governo del nazionalista Netanyahu al rispetto del diritto internazionale,
prerequisito essenziale per fermare il massacro del Popolo Palestinese a
Gaza e in Cisgiordania. Confidiamo che nei prossimi giorni anche altri
Municipi della nostra città approveranno una Mozione come quella promossa
da “Ostia per la Pace”. Non possiamo chiudere gli occhi. Non possiamo più
chiudere gli occhi. Roma deve essere Capitale anche della pace,
dell’antifascismo, e della speranza per i popoli oppressi.
Marco Possanzini, Consigliere AVS del Municipio Roma X
