Close Menu
Trending
giovedì 4 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

PROMOSSA DA “OSTIA PER LA PACE”, APPROVATA IN MUNICIPIO X MOZIONE PER INTERROMPERE RAPPORTI COMMERCIALI CON ISRAELE. CONFIDIAMO CHE ALTRI MUNICIPI FACCIANO LO STESSO. ROMA CAPITALE DELL’ANTIFASCISMO, OLTRE CHE DELLA PACE E DELLA SPERANZA PER I POPOLI OPPRESSI.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 PROMOSSA DA “OSTIA PER LA PACE”, APPROVATA IN MUNICIPIO X MOZIONE PER
INTERROMPERE RAPPORTI COMMERCIALI CON ISRAELE. CONFIDIAMO CHE ALTRI
MUNICIPI FACCIANO LO STESSO. ROMA CAPITALE DELL’ANTIFASCISMO, OLTRE CHE
DELLA PACE E DELLA SPERANZA PER I POPOLI OPPRESSI.
Con la Mozione approvata oggi in Municipio X, promossa con competenza e
determinazione dal coordinamento “Ostia per la Pace”, chiediamo a Roma
Capitale di sospendere gli accordi commerciali, sportivi e culturali con
Israele, di interrompere il contratto di collaborazione Acea-Mekorot, di
interrompere i rapporti fra Farmacap e la farmaceutica Teva, di riconoscere
la cittadinanza onoraria di Roma a Hussam Abu Safiya, direttore
dell’ospedale Kamal Adwan di Gaza. Sono circa 60 i comuni italiani, così
come 4 regioni, che hanno già approvato l’interruzione di rapporti
commerciali con Israele. Un modo pacifico ma concreto per ricondurre il
Governo del nazionalista Netanyahu al rispetto del diritto internazionale,
prerequisito essenziale per fermare il massacro del Popolo Palestinese a
Gaza e in Cisgiordania. Confidiamo che nei prossimi giorni anche altri
Municipi della nostra città approveranno una Mozione come quella promossa
da “Ostia per la Pace”. Non possiamo chiudere gli occhi. Non possiamo più
chiudere gli occhi. Roma deve essere Capitale anche della pace,
dell’antifascismo, e della speranza per i popoli oppressi.
Marco Possanzini, Consigliere AVS del Municipio Roma X

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl