(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Comunicato stampa n. 8.890
Operazioni sostitutive di alberi pericolosi al via martedì 9, si proseguirà fino al 13 settembre
Benevento, 3 settembre 2025 – L’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rende noto che una ditta specializzata nei giorni che vanno dal 9 al 13 settembre eseguirà l’operazione di sostituzione delle essenze arboree pericolanti: “In diverse zone della parte alta della città proseguiamo in questa fondamentale opera di messa in sicurezza a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata. E’ particolarmente importante evitare rischi ora che si avvicina la stagione autunno-inverno, con il contestuale incremento di fenomeni meteo avversi. Trattandosi di operazioni sostitutive, tuteliamo dunque anche il patrimonio arboreo e l’ecosostenibilità dei quartieri cittadini”, spiega l’assessore Rosa. Per le operazioni è stato predisposto un piano traffico che prevede, nelle aree interessate dagli interventi sugli alberi, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, e la chiusura al traffico veicolare e pedonale secondo il seguente cronoprogramma :
– Martedì 9 Settembre, dalle ore 9:00 alle 17:30, Viale Atlantici – tratto incrocio con Via Martiri d’Ungheria fino ad incrocio con Via De La Salle;
– Mercoledì 10 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, Via delle Puglie – tratto incrocio con Viale Atlantici fino ad incrocio con Via Pacevecchia;
– Giovedì 11 e Venerdì 12 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, Via Pacevecchia – tratto da incrocio con Via Intorcia fino ad incrocio con Via Mazzoni;
– Sabato 13 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, Via Fratelli Rosselli (tratto da incrocio con Via Perlingieri fino ad incrocio con Via Aldo Moro) ed incrocio Via Santa Colomba – Via Pascucci.
