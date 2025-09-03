Moderna riconosce il successo dell’operazione Warp Speed ​​e il suo impegno costante per la trasparenza

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025

Moderna si impegna a garantire la trasparenza e accoglie con favore l’opportunità di mettere in luce l’ampia ricerca sul nostro vaccino contro il COVID-19, pubblicata in centinaia di pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e condivisa con gli enti regolatori. Moderna è un’azienda americana orientata alla ricerca e siamo immensamente orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nei successi storici dell’Operazione Warp Speed. Come affermò il Presidente Trump all’epoca , “siamo la nazione più eccezionale nella storia del mondo… le aziende americane sono state le prime a produrre un vaccino verificabilmente sicuro ed efficace”. Questi vaccini hanno contribuito a porre fine alla pandemia di COVID-19, a riaprire le economie e a salvare milioni di vite. Dal 2021, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini nel mondo reale sono state confermate da governi e sistemi sanitari di tutto il mondo. Moderna stessa ha condotto studi sull’efficacia dei vaccini ogni anno, su oltre 5 milioni di persone fino ad oggi. Questi studi dimostrano costantemente che il vaccino Moderna contro il COVID-19 conferisce un elevato grado di protezione contro i ricoveri ospedalieri tra i più vulnerabili. Abbiamo inoltre monitorato attivamente la sicurezza di oltre un miliardo di dosi somministrate fino ad oggi e abbiamo sempre condiviso in modo trasparente tali risultati con le autorità di regolamentazione e con il pubblico, anche attraverso pubblicazioni e presentazioni sottoposte a revisione paritaria. Continueremo a farlo nell’ambito del nostro impegno per la trasparenza. La promessa dell’mRNA è immensa. La stessa tecnologia che ha contribuito a invertire la rotta di una pandemia globale sta ora aprendo la strada a scoperte rivoluzionarie nel campo del cancro, delle malattie autoimmuni e delle malattie rare. Per garantire agli americani informazioni chiare e accessibili, Moderna pubblicherà sul proprio sito web, per tutto il giorno, le informazioni precedentemente divulgate.

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche, tra cui dichiarazioni riguardanti: l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità dei vaccini COVID di Moderna; il potenziale della piattaforma Moderna per affrontare malattie rare e cancro; e la pubblicazione dei dati sui vaccini da parte di Moderna. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa non costituiscono né promesse né garanzie e non si deve fare eccessivo affidamento su di esse poiché comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo di Moderna e che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e altri fattori includono, tra gli altri, i rischi e le incertezze descritti nella sezione “Fattori di rischio” della Relazione annuale di Moderna sul Modulo 10-K per l’anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2024 e nei successivi documenti depositati da Moderna presso la Securities and Exchange Commission statunitense, disponibili sul sito web della SEC all’indirizzo http://www.sec.gov. Salvo quanto richiesto dalla legge, Moderna declina qualsiasi intenzione o responsabilità per l’aggiornamento o la revisione delle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa in caso di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro. Tali dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative di Moderna e sono valide solo alla data del presente comunicato stampa.