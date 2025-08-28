Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Scontro politico in Bosnia: la Repubblica Serba terrà un referendum, non elezioni anticipate

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Radovan Kovačević
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

La Repubblica Serba (RS) non terrà elezioni anticipate, come richiesto dalla Commissione elettorale centrale (CEC), ma un referendum sulla legittimità delle decisioni prese contro il suo presidente, Milorad Dodik. Lo ha ribadito il portavoce dell’SNSD, Radovan Kovačević, in una dichiarazione all’agenzia di stampa Srna.

La CEC aveva fissato le elezioni anticipate per il 23 novembre, a seguito della revoca del mandato di Dodik, ma l’Assemblea nazionale della RS ha respinto questa decisione il 22 agosto. Al suo posto, ha stabilito che si terrà un referendum il 25 ottobre.

Il quesito referendario e il rifiuto di Schmidt

Il referendum, secondo Kovačević, rappresenta un “grande NO a Schmidt, alla CEC e alla magistratura incostituzionale”. Il quesito referendario chiede ai cittadini: “Accettate le decisioni dello straniero non eletto Kristijan Šmit e le sentenze della Corte incostituzionale della Bosnia-Erzegovina emesse contro il Presidente della Republika Srpska, nonché la decisione della CEC di revocare il mandato del Presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik?”.

La mossa del governo della RS è un’escalation della sua sfida alle istituzioni centrali della Bosnia ed Erzegovina e all’Alto rappresentante Christian Schmidt, la cui autorità è contestata da Dodik. Kovačević ha concluso affermando che la RS dirà “un grande SÌ alla Republika Srpska” e che le elezioni si terranno l’anno prossimo, come previsto.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl