Close Menu
Trending
mercoledì 27 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Europa

L’Unione Europea valuta sanzioni secondarie contro i partner della Russia

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

L’Unione Europea sta considerando un cambio di strategia per le sue sanzioni contro la Russia. Secondo un rapporto di Bloomberg, l’UE sta valutando l’imposizione di sanzioni secondarie che colpirebbero i paesi terzi che aiutano Mosca a eludere le attuali restrizioni. La discussione avverrà durante una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’UE a Copenaghen il 29 e 30 agosto.

Bloomberg ha sottolineato che l’UE è stata storicamente contraria a questo tipo di misure, ma l’approccio è cambiato. “Mentre l’UE prepara il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia… sembra aver raggiunto i limiti di ciò che può fare con sanzioni che colpiscono direttamente la Russia”, si legge nel rapporto.

Contenuti del nuovo pacchetto

Le sanzioni secondarie potrebbero includere il divieto di esportazione, fornitura o trasferimento di determinate merci verso paesi terzi che l’UE sospetta stiano facilitando l’elusione delle sanzioni.

Inoltre, il 19° pacchetto di restrizioni dovrebbe includere una lista nera di persone accusate da Bruxelles di aver “rapito” bambini ucraini, un’accusa che la Russia respinge definendola un’evacuazione dalle zone di combattimento. I ministri stanno anche valutando nuove misure contro i settori petrolifero, del gas e bancario russi.

Tuttavia, poiché la riunione di Copenaghen sarà informale, non verranno prese decisioni vincolanti sul nuovo pacchetto di sanzioni.

Share.

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl