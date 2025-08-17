(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 GOLF
DP World Tour: ottima prova di De Leo (4°), successo di Penge
Nel Danish Golf Championship l’inglese ha superato di misura Rasmus Hojgaard. Per l’azzurro, autore di una “hole in one”, il suo miglior risultato sul circuito
Al terzo posto con 272 (-12), e mai in corsa per il successo, l’altro inglese Ben Schmidt, al quarto, insieme a De Leo, anche lo svedese Mikael Lindberg, al sesto con 275 (-9) il norvegese Kristoffer Reitan e l’australiano Elvis Smylie e all’ottavo con 276 (-8) lo statunitense Johannes Veerman e i finlandesi Sami Valimaki e Oliver Lindell.
“Buche in uno” di De Leo e Lindberg – Gregorio De Leo, molto regolare, ha conservato la quarta posizione acquisita dopo 54 buche con il terzo 68 (-3) nel suo score, frutto di sei birdie e di tre bogey. Nel secondo turno ha realizzato una “hole in one” centrando direttamente dal tee la buca 5, par 3 di 181 yards, utilizzando un ferro 7. Stessa prodezza nel terzo per Mikael Lindberg (buca 2, par 3 di 147 yards, wedge). In totale sono 16 gli ace nel 2025. Per Molinari un parziale di 69 (-2) con cinque birdie e tre bogey. E’ uscito al taglio Andrea Pavan, 113° con 146 (73 73, +4).
