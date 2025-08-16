Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MILANO, SCAPPANO IN SCOOTER POI PRENDONO A CALCI POLIZIOTTI, DE CORATO(FDI): «AL GRATOSOGLIO ANCHE QUESTO! PERIFERIE ALLO SBANDO CAUSA POLITICHE CSX».

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, SCAPPANO IN SCOOTER POI PRENDONO A CALCI POLIZIOTTI, DE
CORATO(FDI): «AL GRATOSOGLIO ANCHE QUESTO! PERIFERIE ALLO SBANDO CAUSA
POLITICHE CSX».*
Milano, 16 Agosto 2025 – «Esprimo la mia totale solidarietà ai due agenti
della Questura meneghina, una donna e un uomo, che la notte tra il 14 e il
15 agosto scorsa hanno inseguito una moto e fermato per alcuni controlli le
due persone a bordo. Dai due marocchini con precedenti a bordo dello
scooter, che nel frattempo erano anche caduti a terra, gli Agenti sono
stati presi a calci e pugni. Questo è quanto accade sistematicamente nelle
periferie di Sala, completamente abbandonate da lui e dal suo predecessore
Pisapia. Paghiamo i risultati, purtroppo, delle politiche attuate dal
Centrosinistra negli ultimi 14 anni, totalmente inadeguate e troppo
permissive verso gli stranieri. Questo altro grave fatto è accaduto al
Gratosoglio, dopo soli tre giorni dal precedente grave fatto che ha visto
perdere la vita ad una povera signora di 71 anni. Riguardo a quest’ultima
situazione, leggo che oggi il Giudice minorile di Milano ha vietato
l’espatrio per i tre minori rom. Bene questo provvedimento ma bisogna
intervenire, anche e soprattutto, sui genitori di questi bambini, che
girano indisturbati e liberi di fare ciò che vogliono nelle città,
soprattutto compiendo molteplici attività illegali diventando appunto
pessimi esempi per i propri bambini».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl