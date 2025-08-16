(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, SCAPPANO IN SCOOTER POI PRENDONO A CALCI POLIZIOTTI, DE
CORATO(FDI): «AL GRATOSOGLIO ANCHE QUESTO! PERIFERIE ALLO SBANDO CAUSA
POLITICHE CSX».*
Milano, 16 Agosto 2025 – «Esprimo la mia totale solidarietà ai due agenti
della Questura meneghina, una donna e un uomo, che la notte tra il 14 e il
15 agosto scorsa hanno inseguito una moto e fermato per alcuni controlli le
due persone a bordo. Dai due marocchini con precedenti a bordo dello
scooter, che nel frattempo erano anche caduti a terra, gli Agenti sono
stati presi a calci e pugni. Questo è quanto accade sistematicamente nelle
periferie di Sala, completamente abbandonate da lui e dal suo predecessore
Pisapia. Paghiamo i risultati, purtroppo, delle politiche attuate dal
Centrosinistra negli ultimi 14 anni, totalmente inadeguate e troppo
permissive verso gli stranieri. Questo altro grave fatto è accaduto al
Gratosoglio, dopo soli tre giorni dal precedente grave fatto che ha visto
perdere la vita ad una povera signora di 71 anni. Riguardo a quest’ultima
situazione, leggo che oggi il Giudice minorile di Milano ha vietato
l’espatrio per i tre minori rom. Bene questo provvedimento ma bisogna
intervenire, anche e soprattutto, sui genitori di questi bambini, che
girano indisturbati e liberi di fare ciò che vogliono nelle città,
soprattutto compiendo molteplici attività illegali diventando appunto
pessimi esempi per i propri bambini».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]