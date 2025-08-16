Il 13 settembre la XV edizione ddella maratona della scherma “A Fil di Spada” all’ombra del Pantheon

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 IL GRANDE SPETTACOLO DELLA SCHERMA IN UNA “MARATONA” PROMOZIONALE NEL
CUORE DI ROMA: IL 13 SETTEMBRE 2025 LA XV EDIZIONE DI “A FIL DI SPADA”
ALL’OMBRA DEL PANTHEON
ROMA – La scherma tornerà protagonista nel cuore della Capitale, con uno
degli eventi più suggestivi, inclusivi e internazionali dell’intero
panorama promozionale. Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 16:00ce fino
alle 20:30, la Piazza della Rotonda, davanti al maestoso colonnato del
Pantheon, farà da teatro alla XV edizione di “A Fil di Spada” – Memorial
Enzo Musumeci Greco, la maratona di assalti che unisce atleti,
appassionati e semplici curiosi nel nome dello sport e
dell’aggregazione.
Un evento unico nel suo genere, capace di trasformare uno dei luoghi più
iconici al mondo in una pedana a cielo aperto dove la scherma diventa
spettacolo, cultura e inclusione. In occasione del World Fencing Day
2025, infatti, “A Fil di Spada” sarà ancora una volta simbolo della
forza aggregante e universale di questa disciplina, richiamando
schermidori da tutto il mondo e migliaia di spettatori. L’hashtag scelto
è #fencingforfriendship e la conduzione sarà affidata al maestro Renzo
Musumeci Greco e a una leggenda dello sport quale è Novella Calligaris.
Non servono iscrizioni, né comunicazioni preventive per esser
protagonisti di questa festa: basta presentarsi, impugnare l’arma e
salire in pedana. Tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt ricordo,
mentre per chi lo desidera sarà possibile utilizzare gli spogliatoi
dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, a pochi metri dalla piazza, dove
saranno anche organizzate visite guidate alla Casa Museo e un concorso
fotografico a tema, con regolamento e premi dedicati.
Scherma olimpica, paralimpica e non vedenti: tutti insieme per un unico
messaggio, quello dell’inclusione e della condivisione attraverso lo
sport. Un ponte tra generazioni, abilità e culture che rende “A Fil di
Spada” un autentico evento globale.
Numerose autorità e ospiti del mondo sportivo e culturale interverranno
nel corso del pomeriggio. Il tutto sotto l’egida dell’Accademia d’Armi
Musumeci Greco, con il patrocinio delle massime istituzioni civili e
sportive, con in testa la Federazione Italiana Scherma che, su delibera
del Consiglio presieduto da Luigi Mazzone, supporterà un’edizione
storica, la numero 15, che aprirà idealmente la nuova stagione in
pedana.
