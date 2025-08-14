(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Ufficio Stampa
Ufficio Stampa
TS 14/8/2025
NUCLEO FALSO DOCUMENTALE: ATTIVITÀ E SOSTEGNO ALLE
PATTUGLIE STRADALI E AD ALTRE FORZE DI POLIZIA
“Il Nucleo Falso Documentale e Autotrasporto (da ora in poi NFDA, ndr.) fonda le
sue origini nel 2020 quando la Polizia Locale di Trieste acquisisce il Laboratorio per il
Falso Documentale, primo e unico in regione – racconta l’Assessore comunale alla
Sicurezza, Caterina de Gavardo – dotato di sofisticata strumentazione per
supportare i controlli stradali della Polizia Locale, ma anche degli altri organi di
polizia che lo richiedano”.
Da quell’anno straordinario l’attività è andata via via strutturandosi fino alla nascita
del NFDA nel 2024 come unità codificata in seno al Corpo.
“La peculiarità del Nucleo, costituito da 2 Ispettori altamente qualificati – continua
Caterina de Gavardo – è il controllo documentale e l’individuazione e analisi del
falso documentale: parliamo di patente (160 modelli nella sola UE), carta di
circolazione, permesso di soggiorno, documenti per la libera circolazione delle merci
nell’Unione europea, per fare alcuni esempi”.
La specificità dei controlli del NFDA lo consegna automaticamente al ramo
dell’autotrasporto, vale a dire i controlli autotrasporto nazionale e internazionale di
merci e persone: che siano semplici furgoni per il trasporto delle merci o grossi
autoarticolati; negli ultimi mesi, parte dell’attenzione si è anche focalizzata sul
controllo del trasporto merci pericolose; o, ancora, sulle verifiche sui pullman
turistici, in particolare quelli scolastici.
Infine, per la professionalità ed esclusività del NFDA, è intensissima l’attività di
formazione teorico-pratica, che viene dispensata dal personale nel territorio per
accrescere la professionalità dei controlli delle Polizie Locali in regione, dalle città
capoluogo ai Comuni minori. Tessendo nuove e proficue collaborazioni.
A poco più di un anno dalla sua nascita, è importante fare il punto dell’attività
mettendo in risalto numeri e qualche fatto più saliente, precisando che un’unità
numerica cela il più delle volte un lavoro certosino d’indagine e di osservazione che
richiede tempo, dedizione e competenza.
I numeri del primo anno (da marzo 2024 a luglio 2025):
• Controlli documenti sospetti 271
◦ di cui documenti falsi accertati 29
▪ patenti 17
▪ permessi internazionali di guida 9
▪ altro 3
• Traffico pesante, controlli stradali 436
◦ di cui trasporto merci >3,5t 196
◦ trasporto merci < 3,5t 201
◦ pullman turistici 39
• Autotrasporto, violazioni accertate 144
• Assistenza ad altri Uffici/Enti pubblici 43
• Assistenza ad altre forze di polizia 16
• Formazione: n° operatori preparati 74.
Infine, alcuni accenni concreti delle verifiche che possono capitare da un controllo
stradale, evidenziando l’importanza del lavoro del NFDA:
• l’accertamento di documenti falsi talvolta può essere solo la punta di un iceberg e
celare situazioni penali pesanti a carico di chi li esibisce;
• può accadere che falsi siano i documenti che autorizzano il traffico internazionali di
merci facendo emergere trasporti abusivi e concorrenza sleale con gli altri
autotrasportatori (non a caso è prevista una sanzione pecuniaria da migliaia di euro
ed il fermo del mezzo per 3 mesi);
• la collaborazione tra enti poi, consente di arginare il tentativo di aggirare la pubblica
amministrazione per ottenere documenti “veri”: può capitare ad esempio che, agli
uffici preposti alla riconversione di patente straniera in patente italiana, venga
presentato un documento fasullo. La Motorizzazione Civile, consapevole del
fenomeno, ha la possibilità di rivolgersi al NFDA prima di rilasciare una patente
italiana perfettamente valida;
• efficaci e frequenti i controlli sui pullman delle gite scolastiche (compresi ricreatori o
scuole materne), anche su richiesta degli stessi istituti: in alcuni casi si sono
riscontrate delle violazioni (riferite al mezzo ma anche al conducente). Tuttavia il
NFDA ha sempre saputo ripristinare le condizioni di sicurezza, senza recare disagi alle
comitive.
COMTS
