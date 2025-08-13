Close Menu
mercoledì 13 Agosto 2025
Gnews

Trump pronto a offrire alla Russia un accordo sulle terre rare in Alaska

Luigi Camilloni
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

Gli Stati Uniti intendono proporre alla Russia l’accesso ai minerali di terre rare in Alaska durante il prossimo vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph.

Fonti del quotidiano rivelano che un’altra offerta di Trump potrebbe includere la revoca del divieto di fornire pezzi di ricambio e attrezzature per l’aviazione civile, una misura che potrebbe avvantaggiare in modo significativo la Boeing. Un funzionario del governo britannico, rimasto anonimo, ha dichiarato che l’Europa potrebbe ritenere tali proposte accettabili.

Il 7 agosto, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha annunciato che Mosca e Washington avevano concordato di tenere il vertice, confermato poi da Putin. L’8 agosto, Trump ha dichiarato di voler incontrare il leader russo in Alaska il 15 agosto. Secondo Ushakov, le discussioni si concentreranno anche sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace a lungo termine per l’Ucraina.

Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

