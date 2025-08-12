(ALL.FOTO) MILANO, SALA SU CAMPI ROM, DE CORATO: «SINDACO RACCONTA “FAVOLE”. NEL 2010 531 SGOMBERI DUE AL GIORNO, LO SCRIVONO I GIORNALI DELL’EPOCA, PD ALLORA CI DENUNCIAVA. ORA GLI DANNO LE CASE POPOLARI QUANDO LI ALLONTANANO DAI CAMPI SE HANNO MINORI».

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*(ALL.FOTO) MILANO, SALA SU CAMPI ROM, DE CORATO: «SINDACO RACCONTA
DELL’EPOCA, PD ALLORA CI DENUNCIAVA. ORA GLI DANNO LE CASE POPOLARI QUANDO
LI ALLONTANANO DAI CAMPI SE HANNO MINORI».*
[image: foto_23.jpeg] [image: foto_24.jpeg] [image: foto_25.jpeg]
*Questi sono i numeri degli sgomberi effettuati dal Centrodestra milanese
solo negli anni 2009 e 2010, *
*pubblicati da ‘Repubblica’, ‘Redattore Sociale’ e ‘Milanotoday’ che
denunciano le ‘favole’ che racconta Sala*
Milano, 12 Agosto 2025 – «Leggo la nota odierna di Sala e, ancora una
volta, il Sindaco, vive e racconta ‘favole’ relative ad una città che
tutt’altro è che il capoluogo lombardo. I rarissimi sgomberi effettuati dal
Centrosinistra negli ultimi anni sono stati solo ‘spot’ che quasi nessuno
ha visto ed i risultati che gli stessi hanno prodotto, vedi per esempio in
via Pestagalli e Medici del Vascello, sono sotto gli occhi di tutti (nomadi
momentaneamente allontanati ma dopo qualche ora ancora ben presenti con
disagi per i residenti). Le Giunte di Centrodestra, con i Sindaci Albertini
e Moratti, quando sgomberavano determinate aree ed il sottoscritto era
sempre presente in qualità di Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano
(ricordo solo nel 2010 ne abbiamo effettuati 531 che, tolti i sabati e le
domeniche dell’anno, ammontano a 2 sgomberi), smantellavamo totalmente le
baracche rasandole al suolo, ripulivamo le aree e gli abusivi venivano
prontamente cacciati e allontanati da Milano. Tutto ciò si può leggere
dagli articoli di giornale dell’epoca qui allegati. I vari esponenti di
Sinistra di quei tempi, sia della città che della Provincia, periodicamente
ci denunciavano alla Magistratura per aver effettuato sgomberi di famiglie
rom con minori a carico. Le Giunte Pisapia/Sala, negli ultimi anni, a
fronte di sgomberi di insediamenti rom, che a dire il vero sarebbero
temporanei allontanamenti, garantivano a quelle famiglie con minori a
carico alloggi comunali, a discapito molte volte di famiglie italiane già
in graduatoria che attendevano da anni la propria casa. Tutto ciò è
vergognoso, non più accettabile e per nulla corretto»!
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
