TS 11/8/2025 RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL COMUNE DI TRIESTE: LUGLIO 2025

RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL
COMUNE DI TRIESTE: LUGLIO 2025
Nel mese di LUGLIO 2025 la stima definitiva dell’indice dei prezzi al consumo per
l’intera collettività (NIC) del Comune di Trieste ha registrato un +0.6 % rispetto a
GIUGNO 2025 (congiunturale) e un +2.1% rispetto a LUGLIO 2024 (tendenziale).
Nel precedente mese di GIUGNO 2025 la variazione congiunturale era +0.2% e la
tendenziale,+1.9%
Si allegano per un maggior approfondimento le variazioni “per classi” e “per
divisioni”.
