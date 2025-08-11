TS 11/8/2025 IL COMUNE DI TRIESTE RICORDA CHE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI È ATTIVO LO SPORTELLO SERVIZI ON-LINE DI ESATTO SPA

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
IL COMUNE DI TRIESTE RICORDA CHE PER IL PAGAMENTO DELLA
TARI È ATTIVO LO SPORTELLO SERVIZI ON-LINE DI ESATTO SPA
Il Comune di Trieste ricorda che per il pagamento della TARI, è attivo lo sportello
on-line di Esatto Spa al seguente link: https://bit.ly/TARI2025TS al quale è possibile
accedere Tramite SPID o CIE.
Le scadenze di pagamento per l’anno 2025 sono: 30 settembre, unica soluzione o
prima rata, 2 dicembre seconda rata.
Si evidenzia che da quest’anno l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) ha introdotto in bolletta un’ulteriore componente perequative che
si aggiunge alle altre (UR1 e UR2) per la copertura dei seguenti costi:
URI per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e
dei rifiuti volontariamente raccolti, quantificata in 0,10 euro/utenza per anno
UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e
calamitosi, quantificata in 1,50 euro/utenza per anno
UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus
sociale per i rifiuti quantificata in Euro 6,00/utenza per anno. Il bonus verrà
riconosciuto agli aventi diritto nel corso del 2026.
Per ogni approfondimento sul tributo si rimanda alla pagina dedicata del sito
istituzionale del Comune di Trieste al seguente link: TARI – Comune di Trieste
Anche per gli altri servizi on-line, il Comune di Trieste ricorda che è attivo lo
sportello on-line di Esatto Spa
Lo sportello consente di:
possibile accedere tramite SPID o CIE.
Lo sportello consente di:
indicare la propria e-mail, quale indirizzo di recapito degli avvisi TARI, ILIA
e CUP (Canone Unico Patrimoniale);
procedere al pagamento con il sistema PagoPA (TARI e CUP) direttamente
on-line o stampare l’avviso per il successivo pagamento presso banche, poste e
lottomatica, stampare il modello di pagamento F24 (ILIA).
verificare in ogni momento la propria posizione;
presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è
verificato l’evento, tutte le dichiarazioni (iscrizione, cessazione, variazione) relative
alla TARI, accompagnate da idonea documentazione a comprova.
Contatti e informazioni
Per chiarimenti e informazioni sullo sportello on-line rivolgersi alla società Esatto
S.p.A.
Orari di apertura al pubblico
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00
mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:30
COMTS-LR
