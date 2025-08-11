Close Menu
Trump prevede accordi di scambio di territori tra Russia e Ucraina

Luigi Camilloni
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aspettarsi futuri accordi che prevedano lo scambio di territori tra Russia e Ucraina, sostenendo che tali intese sarebbero “per il bene dell’Ucraina”.

“Ci saranno degli scambi di terreni. Lo so grazie alla Russia e ai colloqui con tutti”, ha affermato Trump. “Ci saranno degli scambi, ci saranno dei cambiamenti nei terreni.”

Parlando di questi possibili scambi, il leader americano ha precisato che, pur comportando “anche alcune cattive cose per entrambi”, l’obiettivo sarebbe quello di restituire parte del territorio occupato all’Ucraina.

Le dichiarazioni arrivano a pochi giorni dal vertice tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska. L’incontro, confermato dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov, sarà incentrato sulla ricerca di una soluzione duratura al conflitto ucraino. Secondo il Cremlino, è probabile che un successivo colloquio si svolga in territorio russo.

Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

