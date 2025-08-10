(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*(ALL.FOTO) TURBIGO, RAVE PARTY, DE CORATO(FDI): «VIETATI DAL 31/10/22.
GOVERNO PROSEGUE CONTRASTO A QUESTI RADUNI ABUSIVI».*
[image: foto_1.jpg] [image: foto_2.jpg]
*Le immagini si riferiscono a ieri mattina dopo l’interruzione delle Forze
dell’Ordine del rave party abusivo a Turbigo (foto di milanotoday.it
)*
Milano, 10 Agosto 2025 – «Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine intervenute
ieri mattina all’alba, assieme alla Polizia Locale di Turbigo, alla
Protezione Civile locale e al personale del Parco del Ticino. Tutte loro,
infatti, hanno fatto sì che si interrompesse un rave party abusivo con
oltre 50 persone. Vorrei ricordare che verso queste pericolose
manifestazioni abusive, il Governo ha posto recentemente un’ulteriore
attenzione particolare inserendo alcune norme particolarmente rigide
all’interno del nuovo Decreto Sicurezza approvato nelle scorse settimane,
che prevedono anche la reclusione da tre a sei anni oltre a multe
salatissime per i trasgressori. Ora è giusto che la Magistratura intervenga
e faccia pagare a chi ha sbagliato. Infine, preciso, che uno dei primissimi
provvedimenti ufficiali attuati dal Governo del Presidente del Consiglio
Giorgia Meloni, è stato proprio quello contro i rave party nell’autunno
2022 (decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022), a pochi giorni
dall’insediamento. Questi raduni abusivi sono pericolosissimi e spesso
vedono un alto consumo di droga, di alcool e musica ad altissimo volume e
il nostro Governo continuerà ad opporsi e ad impedire tutto ciò».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
