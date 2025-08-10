Close Menu
Trending
domenica 10 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

(ALL.FOTO) TURBIGO, RAVE PARTY, DE CORATO(FDI): «VIETATI DAL 31/10/22. GOVERNO PROSEGUE CONTRASTO A QUESTI RADUNI ABUSIVI».

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*(ALL.FOTO) TURBIGO, RAVE PARTY, DE CORATO(FDI): «VIETATI DAL 31/10/22.
GOVERNO PROSEGUE CONTRASTO A QUESTI RADUNI ABUSIVI».*
[image: foto_1.jpg] [image: foto_2.jpg]
*Le immagini si riferiscono a ieri mattina dopo l’interruzione delle Forze
dell’Ordine del rave party abusivo a Turbigo (foto di milanotoday.it
)*
Milano, 10 Agosto 2025 – «Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine intervenute
ieri mattina all’alba, assieme alla Polizia Locale di Turbigo, alla
Protezione Civile locale e al personale del Parco del Ticino. Tutte loro,
infatti, hanno fatto sì che si interrompesse un rave party abusivo con
oltre 50 persone. Vorrei ricordare che verso queste pericolose
manifestazioni abusive, il Governo ha posto recentemente un’ulteriore
attenzione particolare inserendo alcune norme particolarmente rigide
all’interno del nuovo Decreto Sicurezza approvato nelle scorse settimane,
che prevedono anche la reclusione da tre a sei anni oltre a multe
salatissime per i trasgressori. Ora è giusto che la Magistratura intervenga
e faccia pagare a chi ha sbagliato. Infine, preciso, che uno dei primissimi
provvedimenti ufficiali attuati dal Governo del Presidente del Consiglio
Giorgia Meloni, è stato proprio quello contro i rave party nell’autunno
2022 (decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022), a pochi giorni
dall’insediamento. Questi raduni abusivi sono pericolosissimi e spesso
vedono un alto consumo di droga, di alcool e musica ad altissimo volume e
il nostro Governo continuerà ad opporsi e ad impedire tutto ciò».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl