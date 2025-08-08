(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 MILANO, DE CORATO: “SUL CASO URBANISTICA EMERGONO ALTRE CONFERME SU
PRESSIONI DEL COMUNE”
Milano, 8 agosto 2025 –
«Quanto emerge dalle carte della Procura conferma quello che denunciamo da
tempo: nell’inchiesta sull’urbanistica milanese, si sta finalmente facendo
luce sulle pressioni esercitate ai più alti livelli dell’amministrazione
comunale.
Già dagli interrogatori – come si apprende – stanno emergendo verità
scomode: il consiglio comunale e la giunta sarebbero stati di fatto
estromessi dalle decisioni, mentre a decidere erano in pochi, con un
sistema di autorizzazioni e concessioni pilotato da pressioni dirette sui
funzionari.
È grave che, in una vicenda come quella del Pirellino, si sia potuto agire
in questo modo, condizionando scelte amministrative che dovrebbero essere
prese nell’interesse esclusivo della città e non per garantire equilibri di
potere o tornaconti politici. Questo – come dicono anche gli inquirenti – è
solo l’inizio. Noi continueremo a vigilare affinché la verità emerga
completamente e i responsabili paghino».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, Riccardo De Corato.
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
