*BIORAFFINERIA ENI PORTO MARGHERA: DA VENERDÌ 8 AGOSTO POSSIBILE
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA TORCIA*
La Bioraffineria Eni di Porto Marghera comunica che dalle ore 14 di venerdì
8 agosto inizieranno le operazioni per la fermata dell’unità Ecofining e
impianti ancillari, al fine di effettuare una serie di interventi di recupero
dell’efficienza energetica della sezione di scambio dell’impianto.
“Durante tali attività – si legge nella nota della società – potranno
verificarsi occasionali attivazioni del sistema Torcia non ascrivibili a
situazioni di effettiva criticità”.
Le attività avranno una durata di circa 15 giorni. Seguiranno aggiornamenti
al termine delle operazioni.
Venezia, 8 agosto 2025
