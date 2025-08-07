(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
E OPEN GOVERNMENT
Ufficio Stampa
TS 7/8/2025
GIOVEDÌ 14 AGOSTO “TRIESTE DRONI SHOW”: PROVVEDIMENTI IN
LINEA DI VIABILITÀ
Premesso che il giorno giovedì 14 agosto 2025 si svolgerà a Trieste
un’esibizione serale di droni denominata “Trieste Drone Show” – spettacolo di luci
non inquinanti con accompagnamento musicale, sullo specchio d’acqua del bacino
San Giusto antistante Piazza Dell’ Unità D’Italia, il Comune di Trieste ha disposti il
seguente provvedimenti di viabilità, così come previsti dall’Ordinanza N. 713-25.
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 0.00 di
martedì 12 agosto 2025 alle ore 20.00 di venerdì 15 agosto – in caso di rinvio di
avverse condizioni atmosferiche e/o imprevisti – dalle ore 0.00 di due antecedenti a
quello dell’evento alle ore 20.00 del giorno successivo all’evento) per tutti i veicoli
laddove non già esistente, in via Giulio Cesare, nel tratto di 40 metri circa antistante il
n.ro civ. 2 – tra il varco d’uscita dal comprensorio del Mercato Ortofrutticolo
Comunale in direzione di passeggio Sant’Andrea (lato numeri civici pari);
istituzione del divieto di transito (dalle 23.00 alle ore 24.00 di giovedì 14
agosto 2025 e comunque fino a cessate necessità – eventualmente rinviabile in
caso di avverse condizioni atmosferiche e/o imprevisti in una tra le successive
giornate di: venerdì 22, sabato 23, domenica 24, giovedì 28 o venerdì 29 agosto p.v.)
per i tutti i veicoli lungo le rive triestine nel tratto di: riva Del Mandracchio – riva
Caduti Per l’Italianità – riva Tre Novembre, compreso tra l’intersezione con via Di
Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo;
introduzione di una deroga a quanto indicato ai precedenti punti a favore dei
mezzi di soccorso in servizio di emergenza, dei mezzi delle forze dell’ordine nonché a
favore di eventuali mezzi autorizzati dagli organizzatori della manifestazione di cui in
premessa;
eventuali modifiche o integrazioni alla deroga ed ai provvedimenti indicati ai
precedenti punti o altri provvedimenti necessari alla manifestazione in programma
potranno essere disposti dalla Polizia Locale e/o dalle altre forze dell’ordine presenti
in loco secondo le necessità riscontrate al momento.
