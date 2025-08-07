Close Menu
MILANO, OLTRE ALLO SCARICABARILE EMERGE IL “SISTEMA” CHE PIEGA LE REGOLE URBANISTICHE

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

MILANO, OLTRE ALLO SCARICABARILE EMERGE IL "SISTEMA" CHE PIEGA LE REGOLE URBANISTICHE
URBANISTICHE
Le parole pronunciate da Federico Pella, ex manager di J+S oggi ai
domiciliari, fanno finalmente saltare il coperchio su un vero e proprio
“sistema Milano” che da anni piega le regole urbanistiche agli interessi di
pochi», dichiara l’On. Riccardo De Corato. Lo stesso Pella si definisce
“pedina” nelle mani di Giuseppe Marinoni”
Questo scaricabarile in corso certifica il totale fallimento della giunta
Sala. Milano, paralizzata anche sul nodo San Siro, non può più sopportare
forzature di questo tipo. È ora di tornare alla legalità e di restituire
centralità e trasparenza all’Aula consiliare
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, Riccardo De Corato.
[image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl