Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Dodik: “Non lascerò la Republika Srpska, li sconfiggerò con le loro armi: la politica”

Ugo GianoBy Nessun commento2 Mins Read
Milorad Dodik
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha dichiarato pubblicamente che non ha alcuna intenzione di lasciare il proprio incarico né di abbandonare la Republika Srpska, malgrado la recente decisione della Commissione Elettorale Centrale (CEC) di revocare il suo mandato.

“Sono qui e rimarrò qui. Svolgerò la funzione che mi è stata affidata dal mio popolo. Non ho intenzione di lasciare la Republika Srpska. Li sconfiggerò con le loro armi: la politica,” ha affermato Dodik in un video diffuso su Instagram.

Durante una conferenza stampa tenutasi dopo l’incontro dei leader dei partiti della coalizione al potere nella Republika Srpska, Dodik ha ribadito che il suo mandato deriva dalla volontà popolare, e che solo il popolo potrà decidere su di lui attraverso un referendum.

Il presidente ha inoltre denunciato la posizione di Kristijan Šmit, l’Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina, definendolo “non legale e non legittimo”, poiché non confermato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ma solo da una “volontà politica”.

“La coalizione è determinata a difendere la posizione costituzionale e di Dayton della Republika Srpska, oggi seriamente minacciata da azioni unilaterali e illegittime,” ha dichiarato Dodik.

Ricordiamo che la CEC ha deciso di revocare il mandato di Dodik, eletto alle elezioni generali del 2022 con oltre 300.000 voti, dopo la conferma della condanna da parte della Corte della Bosnia-Erzegovina per aver ignorato le decisioni di Kristijan Šmit.

Tuttavia, la decisione della CEC non è ancora definitiva. Secondo il membro della CEC Suad Arnautović, si tratta di un provvedimento dichiarativo, che diventerà effettivo solo dopo la scadenza del termine per l’eventuale ricorso. I tempi, ha spiegato, potrebbero allungarsi di uno o due mesi a causa delle procedure burocratiche.

Share.
Ugo Giano

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl