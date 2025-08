(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 *Ricci: “Acquaroli dovrebbe conoscere iter parlamentare. Zes marchigiana è

solo finzione elettorale”*

“Riguardo al tema della ZES, il presidente Acquaroli ha fatto anche il

parlamentare, per cui dovrebbe conoscere l’iter parlamentare e sapere che

se una cosa è urgente si fanno i decreti legge, non i disegni di legge che

hanno mesi di discussione per essere approvati. Soprattutto se una cosa è

urgente ci si mettono i soldi e invece in questo disegno di legge i soldi

non ci sono e, nella migliore delle ipotesi, bisognerà aspettare la

prossima legge di bilancio, cioè il 2026, perché nella norma che hanno

scritto il provvedimento è ‘ad invarianza di bilancio’. Per questo è una

grande presa in giro per i marchigiani, una grande finzione elettorale. Le

Marche non sono una Zona economica speciale ma una Zona elettorale

speciale”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla

presidenza della Regione Marche, replica a Francesco Acquaroli.

“Se si vogliono fare le cose allora vanno fatte sul serio e non perché si

pensa così di prendere in giro i cittadini. – dichiara Ricci – Inoltre la

ZES conferma ciò che diciamo da mesi e che Bankitalia e Svimez, purtroppo,

certificano, ovvero che l’economia marchigiana è ferma nonostante la mole

di investimenti pubblici straordinaria che è stata messa in campo in questi

anni, i 14 miliardi per il terremoto e i tanti miliardi del PNRR ai quali

loro in Europa hanno votato contro. Questi cinque anni di politiche

economiche hanno portato zero risultati anzi hanno addirittura portato dei

peggioramenti nell’economia marchigiana che ora viene messa ulteriormente

alla prova dai dazi dei loro amici sovranisti e protezionisti”, conclude

Ricci.