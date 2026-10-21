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Comunicato Stampa 1851/2026 Aggressione a due agenti della Polizia penitenziaria a Vicenza. Stefani: “Solidarietà e gratitudine a chi lavora nelle carceri

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Aggressione a due agenti della Polizia penitenziaria a Vicenza. Stefani: "Solidarietà e gratitudine a chi lavora nelle carceri"

REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

Aggressione a due agenti della Polizia penitenziaria a Vicenza. Stefani: "Solidarietà e gratitudine a chi lavora nelle carceri"

(AVN) – Venezia, 21 ottobre 2026
"Esprimo la mia vicinanza ai due agenti della Polizia penitenziaria aggrediti ieri nella casa circondariale di Vicenza, uno dei quali colpito alla testa con una lametta durante il rientro dei detenuti dai cortili. Ad entrambi rivolgo i miei auguri di pronta guarigione e un ringraziamento per il servizio che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili".
Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, interviene sulle aggressioni avvenute martedì pomeriggio nell'istituto penitenziario vicentino.
"Quanto accaduto è grave – prosegue Stefani –. Esprimo la mia piena solidarietà a tutto il personale della Polizia penitenziaria, un presidio indispensabile dello Stato, composto da donne e uomini che ogni giorno operano con competenza, sacrificio e umanità, spesso lontano dai riflettori, ma sempre vicini ai cittadini. Chi lavora nelle carceri deve poterlo fare in condizioni di sicurezza. La tutela di chi garantisce ogni giorno la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari è una priorità: la Regione continuerà a essere al fianco del personale, nell'ambito delle proprie competenze".

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(AGENPARL)
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