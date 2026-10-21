(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - n. 9.250
Te"
Benevento, 21 ottobre – Si rende noto che è stata pubblicata
la graduatoria dei nuclei familiari beneficiari della misura "Carta Dedicata a
Te" per l'anno 2025. Per motivi di tutela della privacy la graduatoria è
pubblicata in forma non nominativa ma mediante l'indicazione del numero di
protocollo della DSU ISEE.
I
nuclei che sono già titolari della Carta riceveranno l'accredito direttamente
su quella in loro possesso. I nuovi beneficiari dovranno invece ritirare la
comunicazione del codice identificativo presso gli uffici comunali di viale
Principe di Napoli 91 (Palazzo De Gasperi) dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 12:00, e successivamente recarsi presso qualsiasi ufficio di
Poste Italiane per il ritiro della Carta.
Di
seguito il link al quale collegarsi per la visione della graduatoria: