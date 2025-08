La Libia si impegna a sostenere i “paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare”

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Il Presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Al-Menfi, in occasione della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (LLDC), tenutasi ad Avaza, in Turkmenistan, ha ribadito l’impegno della Libia a supportare queste nazioni. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi leader mondiali e del Segretario generale dell’ONU, António Guterres.

Un ponte tra Mediterraneo e Africa

Nel suo discorso, il Presidente Mohamed Al-Menfi ha espresso gratitudine al Turkmenistan per aver ospitato la conferenza e ha elogiato gli sforzi delle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo sostenibile. Ha riconosciuto le complesse sfide che i paesi senza sbocco sul mare affrontano a causa della mancanza di porti, degli elevati costi commerciali, delle infrastrutture carenti e degli impatti dei cambiamenti climatici e dei conflitti.

Nonostante la Libia goda di un’importante fascia costiera, il Presidente Mohamed Al-Menfi ha sottolineato la sua piena comprensione delle difficoltà dei paesi limitrofi. Ha evidenziato la posizione strategica della Libia, definendola un “ponte di comunicazione e integrazione regionale” e un “fulcro chiave per i progetti di connettività terrestre ed energetica” tra il Mediterraneo e l’Africa.

Proposte innovative per un futuro sostenibile

Per affrontare gli squilibri strutturali, il Presidente Mo hamed Al-Menfiha proposto l’adozione di un approccio finanziario innovativo, che include:

L’istituzione di un fondo internazionale per finanziare progetti infrastrutturali ed energetici rinnovabili.

per finanziare progetti infrastrutturali ed energetici rinnovabili. Una riforma del sistema finanziario internazionale per alleggerire il debito e garantire condizioni di prestito eque.

per alleggerire il debito e garantire condizioni di prestito eque. L’attivazione di meccanismi flessibili per contrastare i cambiamenti climatici e le turbolenze geopolitiche.

Ha inoltre menzionato il “Corridoio commerciale digitale africano”, un’iniziativa che mira a integrare i paesi senza sbocco sul mare nelle reti commerciali globali tramite l’uso di tecnologie moderne, come l’intelligenza artificiale, per ridurre i costi e aumentare l’efficienza.

Verso un nuovo patto internazionale

Concludendo il suo intervento, il Presidente Mohamed Al-Menfi ha descritto la conferenza come un’opportunità per stabilire un nuovo patto internazionale basato sulla cooperazione e la giustizia. Ha affermato che la Libia è pronta a mettere a disposizione le sue capacità e i suoi investimenti in Africa per promuovere gli sforzi di sviluppo, in particolare nelle regioni del Sahel e dell’Africa subsahariana. Questo impegno sottolinea l’ambizione della Libia di giocare un ruolo di primo piano nella stabilità e nella prosperità del continente africano.