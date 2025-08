OMS – L’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA HA PRESENTATO LA STAGIONE ESTIVA 2025: “PIAZZOLLA SINFONICO – PASSIONE E RIVOLUZIONE”

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA 2025

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente e alla Transizione

energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello:

“Credo che cultura e ambiente siano due facce della stessa medaglia. Entrambi

parlano di cura, di futuro, di identità profonda di un territorio. E in questo, la

musica e, in particolare, un’istituzione come l’Orchestra Sinfonica di Matera, sono

un motore ineguagliabile”, così l’assessore regionale all’Ambiente e alla

Transizione energetica, Laura Mongiello che ha esordito portando i saluti del

presidente della Regione, Vito Bardi. Mongiello ha poi aggiunto: “Matera è un faro;

la sua storia, la sua capacità di rinascere e di affermarsi come capitale della

cultura, dimostrano che investire in arte e bellezza è la via maestra per lo sviluppo

a 360 gradi. L’orchestra sinfonica di Matera non è solo un’eccellenza artistica: è

un’istituzione che produce valore, che attrae talenti, che stimola l’indotto e il

turismo, che tiene vivo il tessuto culturale della nostra provincia e dell’intera

regione”. “Sappiamo bene che l’intero universo dello spettacolo ha attraversato e

sta ancora attraversando momenti di grande difficoltà. Per questo, il sostegno

della Regione Basilicata non mancherà”, conclude l’assessore.

Dichiarazione del Presidente della Provincia di Matera, Francesco

Mancini:

“La stagione estiva 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera rappresenta

un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro patrimonio culturale e

musicale, portando la grande musica sinfonica in otto comuni della provincia.

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera 1

Via Ridola n. 60 – 75100 Matera

Come Provincia di Matera, siamo orgogliosi di essere parte attiva della

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, insieme al Comune e al

Conservatorio. Il nostro impegno nel sostenere l’Orchestra nasce dalla

convinzione che la cultura sia uno strumento fondamentale di coesione sociale e

di promozione del territorio.

Questa tournée estiva non è solo un evento artistico di altissimo livello, ma anche

un momento di incontro tra le comunità locali, un’occasione per rafforzare

l’identità e il senso di appartenenza al nostro territorio.

Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i musicisti, agli organizzatori e alle

amministrazioni comunali coinvolte per aver reso possibile questo calendario di

concerti, che saprà emozionare il pubblico e lasciare un segno profondo in chi vi

parteciperà”.

Informazioni:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di

Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di

Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso

l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica

Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la

Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica estiva 2025 si svolge in collaborazione con i Comuni di:

Bernalda, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci,

Pomarico, Rotondella.

La direzione artistica è del Maestro Saverio Vizziello.

Segui l’Orchestra Sinfonica di Matera sui canali ufficiali per aggiornamenti e info:

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera 2

Via Ridola n. 60 – 75100 Matera

Matera, 4 agosto 2025

Sissi Ruggi

addetto stampa

dell’Orchestra Sinfonica di Matera – OSM

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera 3

Via Ridola n. 60 – 75100 Matera