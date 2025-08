L’artista iraniano Maziar Mokhtari arriva a Napoli per una mostra site-specific a San Giovanni a Teduccio prodotta da Officine Artistiche Vesuviane. Dal 3 al 30 settembre, “Corpo Aureo” a cura di Chiara Pirozzi, negli spazi della Chiesa di San Giovanni Battista

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 *Officine Artistiche Vesuviane*

*presenta*

*CORPO AUREO*

Progetto Espositivo Site – Specific

di *MAZIAR MOKHTARI*

*3 – 30 settembre 2025, NAPOLI*

*Chiesa di San Giovanni Battista*

L’artista iraniano *Maziar Mokhtari* arriva a Napoli a settembre per una

mostra site-specific dal titolo “*Corpo Aureo*”. Allestita negli spazi

della Chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere San Giovanni a

Teduccio di Napoli, questa personale di *Mokhtari* è prodotta

dall’associazione *Officine Artistiche Vesuviane* e curata da *Chiara

Pirozzi*.

Promossa e finanziata dal* Comune di Napoli*, nell’ambito della

programmazione di Arte Contemporanea 2025 –* VISIONI CONTEMPORANEE*, “Corpo

Aureo” si potrà visitare gratuitamente *dal 3 al 30 settembre 2025*.

L’intervento di Maziar Mokhtari rappresenta un’inedita installazione

realizzata appositamente per il luogo che la ospita. Un’esposizione

fortemente evocativa che porta il linguaggio dell’arte contemporanea in un

contesto non convenzionale e periferico, attivando un processo attivo e

partecipativo con la comunità.

Questa mostra, che stratifica memorie personali e simbologie collettive, si

compone di una serie di elementi scultorei e pittorici distribuiti in

differenti punti della Chiesa di San Giovanni Battista, una della chiese

storiche della città partenopea, trovando un equilibrio con l’architettura

e le decorazioni preesistenti. I lavori di Mokhtari sono collegati fra loro

attraverso l’utilizzo di forme simboliche, architettoniche e ornamentali

provenienti dalla storia e dalla cultura iraniana ma che trovano

connessioni identitarie, materiali e immateriali, con la cultura e la

tradizione della città di Napoli.

*Maziar Mokhtari* (Esfahan, Iran, 1980), vive e lavora tra Roma ed Esfahan.

Ha studiato presso la “Youth association of cinema” di Teheran e presso

l’Accademia di Belle arti di Roma. La sua ricerca visiva avanza in

un’inesauribile modalità di scoperta e di sorpresa. L’artista, infatti, si

pone come un incessante viaggiatore che ritorna a scoprire costantemente la

sua città natale. Da questa osservazione temporale e spaziale, Mokhtari

assorbe, al punto da renderlo una sua cifra stilistica, l’uso del colore

giallo, che caratterizza le mura della città di Esfahan.

Il giallo diviene nei suoi lavori una chiave simbolica e interpretativa che

intreccia e sostiene formalmente le tematiche filosofiche, storiche e

antropologiche che indagate. La sua produzione artistica, pur

suddividendosi in singoli progetti, resta fortemente caratterizzata e la

sua ricerca si struttura come un continuum visivo e allegorico. Luce e

colore scandiscono il ritmo delle sue opere, generando un’uniformità fra

esse, che si succedono in un’unica atmosfera.

Il metodo dell’osservazione di mondi, riti e paesaggi caratterizza la sua

indagine e si formalizza nell’utilizzo di diversi media che vanno dalla

pittura alla fotografia, dal video all’installazione. La pratica si

connette costantemente ai luoghi espositivi che l’artista interpreta ed

elabora in ogni suo progetto attraverso la realizzazione di ambienti

site-specific.

Maziar Mokhtari ha esposto le sue opere sia in Italia che all’estero, in

una serie di spazi espositivi pubblici e privati, tra i tanti: Museo Macro

(Roma), Maraya Art Center (Sharjah, UAE), Stux gallery (NY), Triennale di

Milano, Galleria Più (Bologna), Galleria Dino Morra (Napoli), Galleria

Nuova Pesa (Roma), Azad Art Gallery (Teheran), Emrooz Gallery (Esfahan),

Ogallery (Tehran), Museo Roberto Billotti (Rende, CS), Museo del Sale Arte

Contemporanea (Salgemma).

*L’inaugurazione* della mostra “Corpo Aureo” è in programma mercoledì 3

settembre 2025 alle ore 18:00, con una *visita guidata* condotta dallo

stesso *Maziar Mokhtari*, insieme alla curatrice *Chiara Pirozzi*, alla

direttrice organizzativa *Assunta Saulle* e alla coordinatrice *Carla

Travierso*.

*L’esposizione sarà visitabile* *tutti i giorni*, dalle *10:00 alle 12:30* e

dalle *17:00 alle 20:00*, fino al 30 settembre 2025. Sono previste,

inoltre, visite guidate gratuite su prenotazione, scrivendo all’indirizzo:

*PER INFORMAZIONI E CONTATTI*:

*Officine Artistiche Vesuviane*

http://www.instagram.com/officine_artistiche_vesuviane

*Ufficio stampa:*