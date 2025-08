(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 COMUNICATO STAMPA

——– *VENEZIA E HIROSHIMA UNITE PER LA PACE, LUNEDÌ 4 AGOSTO UN CONCERTO

PER COMMEMORARE GLI 80 ANNI DAL BOMBARDAMENTO ATOMICO. BRUGNARO: “IL

PATTO DI AMICIZIA TRA LE NOSTRE CITTÀ È TESTIMONIANZA CREDIBILE

CHE IL DIALOGO È POSSIBILE”* —————————————

Venezia ospita le voci del Coro dell’Università di Musica Elisabeth di

Hiroshima per commemorare gli 80 anni dal bombardamento atomico. Un concerto

per ricordare il tragico anniversario, ma anche per rendere omaggio e

rinsaldare il patto di amicizia sottoscritto dalle due città a Ca’ Farsetti

nel 2023.

L’appuntamento è per lunedì 4 agosto nella Sala San Leonardo (Cannaregio)

dove dalle alle ore 17, nell’ambito della mostra fotografica in memoria del

bombardamento del 6 agosto 1945, si esibiranno gli studenti dell’Università

cattolica giapponese. Il concerto è gratuito e aperto alla cittadinanza fino

a esaurimento posti. Nel corso della cerimonia sarà data lettura di un

messaggio di ringraziamento del sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui.

“Il patto di amicizia tra le città di Venezia e di Hiroshima, nato con

l’impegno comune di promuovere la pace nel mondo, oggi è una testimonianza

viva e credibile che il dialogo e la fratellanza sono strade percorribili per

avvicinare culture e popoli diversi – dichiara il sindaco Luigi Brugnaro

dando il benvenuto agli studenti giapponesi in arrivo a Venezia – E’ un

messaggio di speranza che oggi, nel sempre più complicato e pericoloso

contesto geopolitico, deve trovare eco in tutte le sue forme: la musica,

l’arte e tante altre iniziative culturali che possono trasformarsi in ponti

di riconciliazione e di pace. Con la città di Hiroshima, geograficamente

lontana, ma unita dai valori della libertà e del rispetto degli altri,

vogliamo essere attori ed esempio per il mondo di un futuro che si fonda sul

rispetto”.

Quello con Hiroshima e il Paese del Sol Levante è un legame di lunga data

che Venezia ha rinnovato lo scorso mese di aprile aprendo l’esposizione del

Padiglione Italia all’Expo di Osaka. Lo stesso sindaco Brugnaro ha ricevuto

dall’Imperatore giapponese l’onorificenza “L’Ordine del Sol Levante,

Raggi d’Oro con Rosetta”.

La Città di Venezia si unirà poi al ricordo della prima bomba atomica

esplosa il 6 agosto 1945 su Hiroshima, che sarà celebrato al parco della

Pace di Hiroshima, insieme alle altre città gemellate e agli hibakusha

(sopravvissuti).

Venezia, 1 agosto 2025

* Programma concerto Coro dell’Università di Musica Elisabeth di

Hiroshima a Venezia

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Hiroshima.pdf

* Coro dell’Università di Musica Elisabeth di Hiroshima

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto%20Coro%20Hiroshima.jpg

* Firma del Patto di amicizia tra Venezia ed Hiroshima a Ca’ Farsetti

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%20patto%20di%20amicizia%20Venezia%20Hiroshima.JPG

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale