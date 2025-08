(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

STATI GENERALI DEL SUD, DE MEO (FI-PPE): "SOSTENIBILITÀ SÌ, MA COME OPPORTUNITÀ. NON LIMITE PER IMPRESE"

Reggio Calabria, 1 agosto 2025 – “La sostenibilità ambientale non deve essere vissuta come un vincolo ideologico, ma come una leva di sviluppo, competitività e innovazione per le nostre imprese”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, intervenendo oggi agli Stati generali del Sud organizzati da Forza Italia.

“L’approccio ideologico della scorsa legislatura, polarizzato attorno a una visione dogmatica della transizione ecologica – ha sottolineato De Meo – ha finito per penalizzare le imprese e disorientare i cittadini. Oggi serve una svolta pragmatica. La sostenibilità deve essere declinata in modo realistico e attuabile, senza perdere di vista l’equilibrio tra tutela ambientale, coesione sociale e crescita economica. È la visione che Silvio Berlusconi e Antonio Tajani avevano indicato già anni fa, richiamando l’Unione europea alla necessità di non trasformare la transizione in un dogma, ma in un’opportunità concreta per imprese, lavoratori e territori. Una visione che oggi si sta affermando come punto di riferimento anche all’interno del Partito Popolare Europeo”.

“Forza Italia continuerà a battersi per un’Europa più vicina ai cittadini e più attenta alle esigenze dei territori. Un’Europa che non impone, ma accompagna. Che non frena, ma sostiene. Un’Europa dove sostenibilità e innovazione possono diventare strumenti decisivi per rilanciare sviluppo e occupazione”, conclude De Meo.

