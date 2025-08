(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

BILANCIO, RIGHINI: MANOVRA CHE GUARDA AL FUTURO SENZA DIMENTICARE LE URGENZE. I CONTI SONO SOTTO CONTROLLO

Roma, 1 agosto 2025 – Dalle risorse per il Santa Lucia e l’edilizia popolare a quelle per Gaza e contro la diffusione del virus West Nile, fino ai nuovi investimenti in servizi, imprese e cittadini. Il consiglio regionale del Lazio ha approvato, dopo una lunga maratona, la manovra finanziaria legata all’assestamento delle previsioni di bilancio 2025-27 che cuba circa 180 milioni di euro.

Tra le misure più importanti, previste dai provvedimenti, ci sono 30 milioni di euro per partecipare insieme ad Inail ed Enea al salvataggio della fondazione Santa Lucia, con l’obiettivo di garantire la continuità delle prestazioni specialistiche e la tutela dei lavoratori. Poi ulteriori 30 milioni per sostenere la gestione delle Ater, in crisi finanziaria, con particolare riferimento ai contratti di servizio e alla loro difficile attuazione.

Inoltre, è stato approvato un emendamento alla proposta di assestamento di bilancio, con cui si dispone di stanziare 2,1 milioni per interventi urgenti da destinare all’emergenza umanitaria che sta colpendo la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Ulteriori 1,5 milioni di contributi saranno destinati ai Comuni per le disinfestazioni, contro la diffusione del virus del Nilo (West Nile), che si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette. Altri 9 milioni, invece, saranno destinati, a titolo di riconoscimento una tantum, all’operato dei dirigenti medici dei pronto soccorso.

Oltre 1,8 milioni di finanziamenti per il monitoraggio di ponti, viadotti e strutture della rete stradale della Regione. Ulteriori 14,5 milioni andranno ad implementare il piano degli investimenti pubblici. Mentre 2 milioni di euro saranno impegnati nel fondo, già attivo, per l’acquisizione o la riqualificazione delle sedi comunali.

Il bando per la viabilità rurale, invece, sarà valorizzato con quasi 6 milioni di euro. Per quanto riguarda il piano sociale regionale, sarà potenziato con 5 milioni di euro. Altre risorse saranno messe a disposizione affinché i cittadini possano ottenere uno sconto del 10 per cento per pagare la tassa automobilistica, attivando un Rid bancario. Sul fronte dello sport, 500 mila euro saranno investiti per la promozione dell’attività sportiva, tramite il Coni Lazio. Sono previsti anche 30 mila euro per il ripristino dell’area di piazza Vittorio, a Roma, dopo l’incendio che ha distrutto il Chiosco, e la ripresa delle attività culturali legate all’Associazione regionale esercenti cinema (Anec).

Sono previsti 3 milioni per Unitus Viterbo colpita dal grave incendio dello scorso mese. Le risorse in condivisione con il rettore e la dirigenza dell’Ateneo verranno utilizzate per la ricostruzione dei laboratori della facoltà di Agraria. Nell’assestamento di bilancio anche 48 milioni per sistemare la copertura finanziaria del contributo dato alle strutture private

accreditate per il ristoro dei costi derivanti dall’emergenza Covid. Infine, sono state individuate le risorse necessarie affinché l’aumento delle tariffe delle Rsa non ricadino sui cittadini e sui Comuni, ma siano coperti dalla Regione. Si sblocca, così, un’impasse di oltre dieci anni, che gravava sull’offerta socioassistenziale

«Con questo provvedimento interveniamo su alcuni settori in modo concreto e responsabile. È una manovra che guarda al futuro, che affronta le urgenze, ma al tempo stesso getta le basi per una Regione più solida, vicina ai cittadini e capace di affrontare le sfide che abbiamo davanti. Il risultato della gestione dell’esercizio 2024 ha consentito di ripianare integralmente sia il disavanzo di parte corrente sia il disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022. Possiamo affermare senza timore di essere smentiti che i conti sono sotto controllo. Manca un ultimo passo, quello relativo al consolidamento del debito, che però non è possibile compiere da soli. In ogni caso, l’Amministrazione farà tutto ciò che rientra nelle proprie competenze per centrare un risultato di fatto storico, nella convinzione che un bilancio profondamente risanato costituisca la base per l’erogazione di servizi migliori in favore della comunità amministrata», ha dichiarato l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

In particolare, l’Aula della Pisana, presieduta da Antonello Aurigemma, ha dato il via libera con 25 voti favorevoli e 8 contrari, alla proposta di legge sull’assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027 e, sempre a maggioranza, al Documento di economia e finanza regionale 2026-2028. Mentre ieri sono stati approvati due rendiconti per l’esercizio finanziario 2024 di giunta e Consiglio. Tutti e 4 i provvedimenti costituiscono la manovra finanziaria.